Megarreforma: Calisto anticipó observaciones y exigió rigurosidad a Fiscalía para "no afectar" quórum

El senador independiente Miguel Ángel Calisto criticó al Ministerio Público por haberse "apresurado" en acusarlo de fraude al Fisco y le exigió aplicar más "rigurosidad" en sus procedimientos investigativos, a fin de "no afectar los quórums parlamentarios y la democracia", en referencia a su decisivo voto para el destino legislativo de la megarreforma en el Senado.

Calisto, investigado por perpetrar un fraude de 105 millones de pesos mediante asesorías fantasmas -lo que Fiscalía calificó como una "caja pagadora" con dineros del Congreso, por lo que pidió 12 años de cárcel en su contra-, tuvo un respiro esta semana luego que la Justicia reabriera la causa y dejara sin efecto su audiencia de desafuero.

En ese contexto, en una entrevista con La Tercera, el parlamentario insistió en su inocencia y afirmó que la próxima semana estará presente en la Cámara Alta para votar la megarreforma en Sala.

"Ser investigado no implica responsabilidad (en un delito), por lo tanto, los parlamentarios tenemos el legítimo derecho de ejercer nuestras funciones (...). Creo que la Fiscalía Nacional debería chequear que sus procesos se hagan bien, ya que alteran los quórums, la correlación de fuerzas y eso afecta la democracia, que va más allá de cualquier parlamentario en particular", opinó el senador.

"Por eso, creo que hay que ser muy riguroso. Conmigo se apresuraron respecto a acusar y a pedir el desafuero, y así se lo dijo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt (que dejó sin efecto la audiencia)", indicó.

"Aquí no se trata de evadir las responsabilidades eventuales que podrían configurarse ni de eludir la Justicia. Nos interesa que se esclarezca esto, pero los procedimientos no pueden ser con sesgo ni aplicarse con alevosía porque se trate de un parlamentario (...). Se me ha negado el derecho que yo tengo como chileno de defensa y de contrarrestar todas las versiones que se han dicho", denunció Calisto.

Invariabilidad y compensaciones, los puntos donde tiene "observaciones"

"Voy a estar y vamos a discutir cada uno de los puntos. Tengo algunas observaciones (sobre la megarreforma)", expresó, aunque se definió como "independiente y con una posición, más bien, de respaldo al Gobierno".

"Evidentemente, no me considero de izquierda, pero sí en una posición cercana de colaboración para que al Ejecutivo le vaya bien", profundizó.

Sobre las propuestas que revisaría del proyecto estrella de La Moneda, indicó: "Vería bien la invariabilidad tributaria. Me parece que es una apuesta osada, pero que merece atención. Respecto de las compensaciones (tributarias), tengo mis observaciones y creo que hay que ser cuidadoso en ello. Revisaría el sustento constitucional ahí", anticipó.

Senador Araya (PPD) ratificó su salida del acuerdo sobre invariabilidad y votará en contra

En tanto, el senador PPD Pedro Araya ratificó su salida del acuerdo formado con el Gobierno para implementar una variabilidad tributaria escalonada, luego de la propuesta de La Moneda de bajar el impuesto corporativo al 22%.

"Voy a votar en contra de la invariabilidad tributaria. Lamentablemente, el Gobierno dinamitó este acuerdo al enterarnos que el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) ingresó una rebaja del impuesto corporativo que nunca se conversó.

Los senadores que todavía están adheridos al entendimiento son Loreto Carvajal y Ricardo Celis.

Desde el PS, el senador Gastón Saavedra también criticó la rebaja del impuesto corporativo al 22%, ya retirado por el Ejecutivo para privilegiar el acuerdo con el PPD: "no podemos permitir el aumento de la desigualdad y de la concentración de la riqueza, y este proyecto justamente apunta a eso", expresó.

"La rebaja del impuesto corporativo en otro punto significa aumentar el déficit (fiscal). Ya no van a ser 2.400 millones (de dólares), sino 3.000 millones de pérdida anual. No vamos a votar a favor de eso", sentenció.

Desde la otra vereda, el senador de Evópoli Luciando Cruz-Coke sostuvo que "si el PPD considera que no puede votar a favor el 23%, hay que ir al 22%. Y si no se cede de lado y lado, entonces el oficialismo tiene que hacer valer las mayorías".

El parlamentario también criticó a "parte de la oposición, que aparentemente dice que quiere acordar, se sienta a las mesas, recibe propuestas y luego decide volver a su trinchera, porque -por cobardía- no se atreven de respaldar esos acuerdos".