Suprema autoriza que adolescente lleve apellido de padre de crianza pese a no tener vínculo biológico

La Corte Suprema ordenó reconocer legalmente como padre de un adolescente al hombre que lo ha criado desde sus primeros meses de vida, pese a que no existe un vínculo biológico entre ambos. Con esta decisión, el joven podrá llevar su apellido y modificar su inscripción en el Registro Civil.

El máximo tribunal revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió una demanda presentada por quien ha ejercido el rol paterno durante gran parte de la vida del adolescente. Según los antecedentes del caso, el hombre mantiene una relación con la madre desde hace unos 12 años y formó una familia junto a ella, con quien además tuvo dos hijos.

Durante el juicio se acreditó que asumió tareas de cuidado, protección, educación y apoyo económico desde que el adolescente era un bebé. También se estableció que era reconocido por familiares y cercanos como su padre, mientras que el propio joven expresó su deseo de llevar su apellido.

La Corte Suprema consideró informes psicológicos y sociales que concluyeron que entre ambos existe un vínculo afectivo sólido y una relación paterno-filial consolidada. Los antecedentes también señalaron que el padre biológico estuvo ausente durante toda la vida del adolescente.

En su resolución, el tribunal recordó que la legislación chilena contempla la figura de la "posesión notoria de la calidad de hijo", que permite reconocer legalmente una relación familiar cuando esta ha sido ejercida y reconocida de forma pública y constante a lo largo del tiempo. Por ello, ordenó realizar las inscripciones necesarias para formalizar la paternidad.