Suprema ordena indemnizar a familia de fallecido en hotel de Angol

La Corte Suprema ordenó el pago de una indemnización por la suma total de 80 millones de pesos, por concepto de daño moral, a la madre e hijo de un huésped que falleció por inhalación de monóxido de carbono en una habitación del Hotel Ruiz de Angol, en junio de 2018.

En un fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva y Eliana Quezada, y los abogados (i) Álvaro Vidal y Raúl Fuentes- revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que había descartado la existencia de daño moral.

"Respecto del fallecimiento de Andredith Oliver Sureda Mujica, el Certificado Médico de Defunción y Estadísticas de Mortalidad Fetal indica como causa de muerte intoxicación por monóxido de carbono/accidental, habiendo ocurrido en el Hotel Ruiz de la comuna de Angol el día 24 de junio de 2018", detalla el fallo.

Además, en la sentencia que afecta al demandado, Juan Ruiz Palma, se detalla que "la estufa a gas que fue utilizada (en la habitación) no era apta para ser ocupada en un espacio reducido, como lo era el dormitorio asignado a las víctimas".