Suspenden a abogada por presentar fuentes inexistentes creadas con IA

La Corte Suprema suspendió por un mes a una abogada y le aplicó una multa de 5 UTM luego de detectar que un recurso presentado ante el máximo tribunal contenía citas doctrinarias inexistentes que habrían sido generadas mediante inteligencia artificial.

Según informó The Clinic, la situación quedó al descubierto cuando el abogado de la contraparte cuestionó algunas referencias utilizadas para respaldar la argumentación jurídica. Entre ellas figuraban supuestas citas atribuidas a los académicos Juan Andrés Orrego Acuña y Jean Pierre Matus, las que, tras ser revisadas, correspondían a publicaciones que no existían.

A raíz de las dudas, se solicitaron aclaraciones sobre las fuentes empleadas en el escrito. Posteriormente, se estableció que las referencias no provenían de obras reales y que habrían sido creadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

En sus descargos, la profesional señaló que durante la elaboración del recurso pudieron producirse errores en la identificación o transcripción de algunas fuentes doctrinarias. Además, aseguró que nunca existió la intención de engañar al tribunal ni de atribuir opiniones falsas a los autores mencionados.

Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esa explicación y cuestionó su actuar. En la resolución, el tribunal indicó que la conducta demostraba una falta de profesionalidad incompatible con los estándares exigidos a quienes ejercen la profesión ante los tribunales de justicia.

Los ministros también recordaron que la buena fe procesal obliga a verificar la autenticidad de la información presentada, deber que, a juicio de la Corte, no fue cumplido en este caso.

Como sanción, la abogada fue suspendida del ejercicio profesional durante un mes y deberá pagar una multa equivalente a 5 UTM, monto que supera los 357 mil pesos.