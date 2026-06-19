Tribunal decreta internación provisoria para adolescentes imputados por parricidio en Loncoche

Los tres adolescentes acusados de participar en el asesinato a puñaladas de Ingrid Barrera (53) -hecho que quedó al descubierto el martes al interior del domicilio de la mujer en la comuna de Loncoche (Región de La Araucanía)- fueron enviados a internación provisoria.

Los imputados son la hija de la víctima, su pololo y un compañero de curso de ambos. Según Fiscalía, la primera y el segundo se concertaron y contactaron al tercero para que cometa el crimen, a cambio de un pago de 60 mil pesos.

Por ello, para el Ministerio Público, "los tres tendrían participación (en el crimen) en calidad de autores, dos de ellos intelectuales y el otro material", dijo Eugenio Sáez, abogado defensor de uno de los acusados.

Durante su formalización, los adolescentes fueron imputados por los delitos de parricidio y homicidio calificado; y, al término de la audiencia, la fiscal de Villarrica y que lidera el caso, Ghislaime Durán, informó que todavía no se ha encontrado el arma homicida.

"Todavía existen diligencias pendientes y estamos en búsqueda del arma, que fue descrita por uno de los imputados. Es un arma cortante, eso se puede determinar ahora", aseguró.

"Él (el presunto autor material del crimen) habría indicado que la habría arrojado, pero no existe exactitud del lugar" en donde cayó, detalló la persecutora.

"Existen varias lesiones (perpetradas a la víctima) que da cuenta el preinforme del SML. Las principales están en cabeza, cara, cuello y ojos. Las del cuello son las más importantes", cerró Durán.

Por estos antecedentes, el tribunal de Loncoche determinó la internación provisoria de los tres jóvenes en un centro infantojuvenil de la comuna de Cholchol, por el período de cuatro meses; mismo plazo otorgado para el desarrollo de la investigación.