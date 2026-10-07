"Con el objetivo de fortalecer la formación de los futuros abogados y abogadas", el Poder Judicial -a través de la Corte de Apelaciones de San Miguel- organizó la tercera versión del Torneo de Debate Jurídico, que considera el uso de realidad inmersiva.

Este año participan estudiantes de las universidades Católica de Chile, de Chile, de Santiago, Diego Portales, Autónoma, San Sebastián, Bernardo O'Higgins, y Andrés Bello.

"La actividad busca que los estudiantes puedan desarrollar, en un contexto cercano a la realidad de los tribunales", explicó el tribunal organizador.

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