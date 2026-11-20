La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó este viernes el retorno a prisión preventiva de Jorge Constanzo, imputado por la muerte de su hija de dos años, Isidora, quien cayó -en mayo pasado- desde el piso 11 de un departamento ubicado en la comuna de Las Condes.

El tribunal de alzada revocó el fallo de primera instancia dictado ayer por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que rebajó la medida cautelar del acusado a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional al estimar que los antecedentes presentados no configuran un delito por omisión, sino que corresponden a un cuasidelito de homicidio.

Ante dicha resolución, la Fiscalía Metropolitana Oriente presentó una apelación en la audiencia y, tras revisar los antecedentes, la Corte capitalina revirtió la decisión de primera instancia al establecer la existencia de un homicidio con dolo eventual.

El fiscal Ezio Braghetto señaló estar "muy conformes con el fallo que acaba de dictar la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en el sentido de revocar la decisión que había tomado el día de ayer la magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que básicamente estimó que los hechos correspondían a un cuasidelito de homicidio y no a un delito de homicidio, como lo ha sostenido la Fiscalía hasta ahora".

"Este fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, además de hacer bastantes disquisiciones interesantes desde el punto de vista penal y doctrinario, determina que efectivamente, al menos en esta etapa, estamos frente a una figura de un delito de homicidio a través de la comisión por omisión con dolo eventual", subrayó el persecutor.

Madre de la niña valora la decisión del tribunal

La resolución mantiene vigente la hipótesis de homicidio que sostiene la familia de la niña en el marco de la investigación. Gloria Ortiz, madre de Isidora, valoró que se mantenga la medida cautelar más gravosa contra Constanzo.

"Claramente que es lo que nosotros hemos estado buscando, que se mantengan las medidas cautelares actuales, que es la prisión preventiva, hasta la audiencia de juicio oral, donde se pueda determinar algún tipo de culpabilidad contra el padre de Isidora", señaló.

La mujer agregó que la resolución del tribunal de alzada "es lo que hemos estado haciendo estos últimos seis meses junto con mi abogado. Nosotros tenemos la certeza de que esto para Isi no fue un accidente. Finalmente va a ser el juicio oral el que va a determinar con la evidencia que existe hasta el día de hoy el tipo de condena que va a recibir él".

Nueva audiencia fijada para diciembre

En paralelo a la revisión de las medidas cautelares por el fallecimiento de la niña, se fijó una nueva audiencia para el próximo 28 de diciembre vinculada al comportamiento de Jorge Constanzo durante las horas previas a la tragedia.

En dicha instancia se revisarán antecedentes relacionados con el consumo de alcohol y una investigación por una presunta conducción en estado de ebriedad, hecho en el que el imputado aparentemente trasladó a su hija.