Casa de apuestas cuestiona al Estado: se premia al que no quiere reglas

En medio de la ya larga polémica por las casas de apuestas online, que suma fallos judiciales, resoluciones de Impuestos Internos y un proyecto de ley en trámite, suele ser poco conocida la opinión de estas empresas, pero ahora una de ellas -Latamwin- apuntó a "la responsabilidad del Estado" por la ausencia de una normativa que regule un mercado que existe hace años.

Según Wilfred Adelsdorfer, CEO de Latamwin, la industria de las apuestas online en Chile lleva años solicitando reglas claras, pero en la práctica el país enfrenta un prolongado debate legislativo, que deja al sector sin regulación impositiva y operativa, mas no en la ilegalidad.

En una columna publicada en El Dínamo, el ejecutivo enfatizó que mantener este limbo perjudica directamente al país, con una nula recaudación fiscal y la total desprotección de los usuarios, quienes carecen de estándares obligatorios de juego responsable o verificación automatizada de edad.

"Primero, una precisión que importa: no estamos en la ilegalidad. Estamos en algo distinto y peor para todos, que es la falta de regulación", sentencia en el texto, agregando que la dilatación de una ley tiene un impacto negativo, pues "el limbo no protege a nadie: solo premia al que no quiere reglas".

De hecho, incluso cuestionó el estatus que hoy en día tiene la publicidad de casas de apuestas en línea y, apuntando al resguardo de los menores de edad, plantea que "la propaganda masiva en la calle y en eventos familiares, a nuestro juicio, simplemente debería estar prohibida".

La argumentación del timonel de la plataforma digital -que es parte de la gremial aPal- critica con severidad a los actores tradicionales del mercado del juego, apuntando a un intenso lobby de los casinos físicos, la Lotería de Concepción y, de manera muy particular, la Polla Chilena de Beneficencia.

Son actores incumbentes, dice el ejecutivo, que concentran sus esfuerzos en instalar falsas narrativas de ilegalidad para prohibir la competencia en lugar de ordenar el sector de forma transparente. Además, cuestiona que una empresa estatal -como Polla- actúe como parte interesada en el debate legislativo.

"Durante el gobierno anterior, y con el respaldo del Ejecutivo de entonces, buena parte del debate legislativo se enfocó en cómo prohibir, no en cómo regular. Y ahí hay algo que conviene mirar con calma: cuando una empresa del propio Estado, como Polla, hace un lobby tan intenso que por momentos parece estar conduciendo el proyecto de ley, es legítimo preguntarse si el diseño institucional es el adecuado. No se trata de buscar culpables, sino de constatar un punto incómodo: difícilmente se ordena bien un mercado cuando uno de los jugadores es, a la vez, parte interesada. Mientras esa energía se gastó en prohibir, lo más importante -proteger al usuario- quedó esperando", aseveró.

Respecto de las controversias tributarias, Adelsdorfer detalla que las empresas serias de la industria siempre han buscado tributar el IVA Digital, pero que fueron bloqueadas administrativamente por decisiones del gobierno anterior: "La 'competencia desleal' en materia de IVA no la creó la industria evitando impuestos, la creó el Estado impidiéndonos pagarlos".