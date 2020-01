19:05 - | Ministro Blumel tilda de "injusta" la acusación: El intendente Guevara no ha cometido ninguna infracción constitucional #SomosCooperativa

19:04 - | Guevara: "He hecho todo lo posible por devolverle la ciudad a los vecinos" #SomosCooperativa

19:02 - | Guevara asegura que no ha pensado en renunciar: "No tengo nada que esconder" #SomosCooperativa

18:57 - | Diputado Torrealba (RN) por acusación contra Guevara: "Hoy me avergüenza ser parte de este Congreso. Es una injusticia que no tiene nombre"

18:31 - | Diputado Gabriel Ascencio (DC): No hay posibilidad de orden público sin justicia y sin cumplir la Constitución #SomosCooperativa

18:15 - | Diputado Esteban Velásquez (FRVS): En La Moneda no entiendieron que ante una crisis social la represión no es la solución #SomosCooperativa

17:48 - | Diputado Tomás Hirsch (PH): No vamos a aceptar la criminalización de la protesta y no vamos a aceptar más muertes #SomosCooperativa

17:41 - | Diputado Sebastián Torrealba (RN): Los ciudadanos que representamos tienen miedo, terror de salir de sus casas y no pueden ejercer sus derechos #SomosCooperativa

17:39 - | Diputado Sebastián Torrealba (RN): Al acusar injustamente al intendente Guevara estamos dando una señal de que la autoridad no vale nada #SomosCooperativa

17:37 - | Diputado Karim Bianchi (Ind): Un joven resultó gravemente herido porque Carabineros no tuvo piedad al atropellarlo y el intendente propició ese comportamiento #SomosCooperativa

17:30 - | Diputado Ricardo Celis (PPD): El intendente Guevara está pagando los costos de un gobierno que no ha querido entender que se debe controlar la actuación de Carabineros para evitar violaciones a los DDHH #SomosCooperativa

17:24 - | Diputada Catalina del Real (RN): El intendente estaba cumpliendo con su deber. Su deber no es proteger a delincuentes, narcotraficantes y anarquistas #SomosCooperativa

17:20 - | Diputada Carmen Hertz (PC): He estado muchas veces en la Plaza de la Dignidad y he visto como se reprime en forma indiscriminada a manifestantes pacíficos #SomosCooperativa

17:19 - | Diputada Carmen Hertz (PC): Volvimos al discurso cavernario de Carabineros no subordinados al poder civil #SomosCooperativa

16:55 - | Alejandra Sepúlveda (FRVS): No podemos tener paz en el país pasando a eliminar derechos fundamentales #SomosCooperativa

16:47 - | Rodrigo Ávila, abogado de Guevara: Quiero la unidad social para el país, pero esta no es la herramienta para conseguirla #SomosCooperativa

16:35 - | Rodrigo Ávila, abogado de Guevara, cuestiona que no se hayan presentado recursos de protección en contra del intendente #SomosCooperativa

16:16 - | Rodrigo Ávila, abogado de Guevara: La técnica de copamiento no es del intendente, está en el protocolo de Carabineros #SomosCooperativa

16:08 - | Rodrigo Ávila, abogado de Guevara: No es posible sustentar una acusación constitucional sobre infracciones de principios #SomosCooperativa

15:46 - | Alejandra Sepúlveda (FRVS): No digan que dieron espacio para la reunión, porque eso no es verdad #SomosCooperativa

%u2B55%uFE0F AHORA | Con 78 votos en contra, 70 a favor y 1 abstención, se rechaza la cuestión previa de que la #AcusaciónConstitucional contra el intendente @FelipeGuevaraSt no cumple con los requisitos para formularla. A las 15 se inicia el debate de fondo del libelo. pic.twitter.com/cdr9e0S3vk

13:56 - | El ministro Jaime Mañalich sostuvo que "evidentemente la #AcusaciónConstitucional contra el intendente Guevara se basa en opiniones, no en hechos" #SomosCooperativa

13:48 - | Diputada Sepúlveda (FRVS) afirma que si se acoge la cuestión previa de la #AcusaciónConstitucional contra intendente Guevara "significaría que la Cámara nada hizo en este caso particular y que mantuvo silencio" ante el copamiento #SomosCooperativa

Rumbo a #Valparaíso a acompañar a intendente @FelipeGuevaraSt q enfrenta #AcusacionInjusta . Sé lo difícil q es ejercer el cargo y un enorme desafío tomar decisiones en orden público y seguridad. Espero q diputados estén a la altura, voten x convicción y no presiones partidistas.

13:12 - | #AcusaciónConstitucional Ministra Rubilar va viajando a Valparaíso para acompañar a Guevara, quien lo sucedió como intendente metropolitano: "Espero que diputados voten por convicción y no presiones partidistas" #SomosCooperativa

13:09 - | José Miguel Castro (RN), el único diputado de la comisión revisora que votó en contra de #AcusaciónConstitucional, argumenta que "el intendente Guevara no tiene la injerencia sobre las estrategias de Carabineros #SomosCooperativa

12:52 - | Castro (RN): Estamos reunidos para definir el futuro del intendente Guevara, es un día histórico, donde nadie, ni los acusadores, van a ganar. El país es el principal afectado, no hemos estado a la altura #SomosCooperativa

12:31 - | #AcusaciónConstitucional contra intendente Guevara: Diputado José Miguel Ortiz (DC) dijo que "no firmé la acusación constitucional, no me gustan", pero que "voté a favor porque es un tema político" #SomosCooperativa