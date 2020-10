El ex ministro y militante DC Genaro Arriagada condenó la reaparición de los hechos de violencia callejera registrados durante las últimas semanas en medio de protestas sociales, pero emplazó al mundo político a no profundizar el malestar ciudadano. En El Primer Café de Cooperativa, el académico expresó: "Como el grueso de la gente progresista del mundo, pienso que los violentos sirven, objetivamente, a las fuerzas más retardatarias y más reaccionarias. El fascismo se nutre del desorden". Al mismo tiempo, alertó que "el problema es más profundo: hay un malestar raro, un desorden, que no ocurre sólo en Chile", sino en decenas de otros países en este mismo momento. "Tenemos que mirar cómo creamos un sistema donde haya una mayoría sólida que pueda enfrentar este desorden", reflexionó.

