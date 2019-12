03:13 - | Héctor Barros sostuvo que los sujetos, de ser condenados, "van a pasar gran parte de su vida en la cárcel". Fiscal por estaciones de Metro quemadas: "Tenemos una gran cantidad de rostros y es cosa de tiempo que sean identificados" #LaCooperativa https://t.co/3FqWloetLd pic.twitter.com/GYB4uQqv0b — Cooperativa (@Cooperativa) December 6, 2019

03:11 - | Presidente ejecutivo de Espacio Público: Las tres prioridades para solucionar la crisis social son la reforma a las pensiones, el aumento del sueldo mínimo y los cambios estructurales en salud

03:08 - | Presidente ejecutivo de Espacio Público: El 51 por ciento de nuestros encuestados apunta a reforma a las pensiones como la medida más necesaria para solucionar la crisis social

02:58 - | En #LaCooperativa conversamos con Diego Pardow, presidente ejecutivo de Espacio Público, sobre la percepción de los chilenos frente a la crisis social

02:58 - | Carabineros sobre ataque a tenencia en La Granja: "Comenzamos a recibir insultos y objetos contundentes. Luego, derechamente, nuestra unidad fue atacada con armamento de fuego de grueso calibre y ráfagas de munición que llegaron a nuestros cuarteles".

02:56 - | Carabineros sobre ataque a tenencia en La Granja: Tres funcionarios fueron lesionados "por impactos balísticos" y tienen "carácter reservado"

02:56 - | Según la versión policial, en las afueras del recinto policial se realizaron cortes de calle con barricadas y en ese contexto fue que se emitieron disparos al exterior de la tenencia. Carabineros elevó a tres los funcionarios lesionados por impactos de bala en ataque a tenencia en La Granja, al límite con La Pintana

21:42 - | En Valparaíso, en tanto, Carabineros dispersó a manifestantes y también algunos intentos de destrozos contra las luminarias de la Plaza Victoria. Además hubo una marcha frente a la Intendencia por la demanda de los porteños por la situación de Santiago Wanderers en Primera B

21:35 - | Manifestación "Un violador en tu camino" también se replicó este jueves sobre el Reloj de Flores de Viña del Mar y recorrió varias arterias de la ciudad, incluyendo las inmediaciones de un cuartel de Carabineros

19:29 - | La Granja presentará querellas por vecinos que resultaron heridos y con traumatismo ocular en la Población Yungay el pasado 2 de diciembre, tras la intervención de Carabineros ante un grupo de personas que se había reunido para la performance "Un violador en tu camino".

19:22 - | Alcalde Germán Codina: He visto avances, que el ministro de Hacienda ha tenido sintonía con los problemas de la gente y de alguna manera está cambiando el sello de La Moneda para abordar la crisis #SomosCooperativa

19:20 - | Alcalde Germán Codina: Las reformas que necesita Chile son mucho más profundas que las que se pueden levantar en 40 o 50 días. Hay muchas cosas que mejorar, y es imposible que se solucionen en 40 o 50 días #SomosCooperativa

19:16 - | Alcalde Germán Codina, presidente de la AChM, y consulta municipal: Nos interesa que tanto el Gobierno y el Congreso consideren la opinión de los ciudadanos en el gran debate nacional #SomosCooperativa

19:15 - | Alcalde Germán Codina, presidente de la AChM, y consulta municipal: Estamos muy contentos, ya son más de 225 municipios los que se han sumado en este esfuerzo de participación ciudadana #SomosCooperativa

19:15 - | El presidente de la AChM y alcalde de Puente Alto, Germán Codina, conversa con Lo Que Queda del Día sobre la consulta municipal del 15 de diciembre

17:28 - | PDI informa que detuvo a un adolescente que estaba armando bombas motolov en Plaza Italia: Brigada investigadora de Robos Metropolitana Sur detuvo a menor de 15 años por infracción a la Ley de Armas. Fue sorprendido confeccionando artefactos incendiarios (bombas molotov) en el sector de Plaza Italia.

17:18 - | Durante esa misma jornada se reabrirá al público la Estación Departamental, de la Línea 2, mientras que el servicio del tren subterráneo se extenderá hasta las 22:00 horas



Recuerda que estación Departamental en #L2 también estará operativa desde ese día.



Además, el horario de servicio se extenderá hasta las 22:00 hrs. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) 5 de diciembre de 2019

17:15 - | El Metro de Santiago confirmó esta tarde de jueves que, a contar del lunes, se reabre la Estación Rojas Magallanes, perteneciente a la Línea 4 y ubicada en la comuna de La Florida.

15:16 - | Estación San Alberto Hurtado de la Línea 1 ya se encuentra disponible

14:46 - | Estación San Alberto Hurtado se encuentra cerrada y sin detención de trenes "por manifestaciones en los accesos", según @metrodesantiago #SomosCooperativa

14:44 - | Metro: Quinta Normal (L5), República (L1) y Usach (L1) ya se encuentran habilitadas #SomosCooperativa

13:44 - | Metro también informa del cierre de la estación Unión Latinoamericana (ULA)

13:41 - | Tanto República en Línea 1 y Quinta Normal en Línea 5 están cerradas por manifestaciones en el exterior

13:37 hrs

Cerradas las estaciones República de #L1 y Quinta normal de #L5 sin detención de trenes %uD83D%uDE8C, por manifestación en el exterior — UOCT_RM (@UOCT_RM) December 5, 2019

13:37 - | Hay manifestantes bloqueando el tránsito en avenida Matucana al sur, a la altura de Catedral: Se cerró la estación Quinta Normal del Metro

Grupo de manifestantes bloquean el tránsito en Av. Matucana, al sur, alt Catedral #QuintaNormal pic.twitter.com/6NrNuf3SIJ — UOCT_RM (@UOCT_RM) December 5, 2019

13:34 - | Metro informa a esta hora del cierre de Quinta Normal en Línea 5 "por manifestaciones en el exterior" de la estación

10:21 - | #ElPrimerCafé Ignacio Walker (DC): Si hay algo que irrita a la población son los delitos de "cuello y corbata", (por ello) la necesidad de penas de cárcel para quienes cometen estos delitos #SomosCooperativa

10:14 - | Este jueves serán formalizados cinco sospechosos de saqueos en supermercado de La Cisterna el 26, 27 y 28 de noviembre, informó la Fiscalía Sur

10:14 - | #ElPrimerCafé Ignacio Walker (DC): Lo que estamos viendo es que estamos guateando en los últimos cinco a seis años en materia de crecimiento #SomosCooperativa

09:58 - | #ElPrimerCafé Eyzaguirre (PPD): El problema es que los que ganan 3, 4, 5, 10, 20, 50 millones no pagan los impuestos, esos pagan apenas un 10 por ciento, ahí es donde está el problema #SomosCooperativa

09:47 - | Luis Larraín: Venimos con esta receta de subir impuestos y lo que hemos hecho es deteriorar nuestra capacidad de crecer; dicen 'hay que subir impuestos a empresas porque son de los ricos y así resolveremos problemas', no lo vamos a resolver así

09:44 - | #ElPrimerCafé Ignacio Walker (DC): La gente tiene dos miedos, el miedo a la violencia y que toda esta demanda social finalmente no sea escuchada, procesada y resuelta por la élite dirigente, política y empresarial #SomosCooperativa

09:41 - | #ElPrimerCafé Eyzaguirre (PPD): El problema del crecimiento en Chile es un problema que está íntimamente ligado a la fractura social #SomosCooperativa

09:39 - | #ElPrimerCafé Luis Larraín: Uno de los problemas que ha quedado en evidencia en esta crisis es el insuficiente crecimiento económico que hemos tenido; ninguna agenda social puede financiarse con un crecimiento prácticamente cero #SomosCooperativa

09:34 - | #ElPrimerCafé Sebastián Izquierdo (Evópoli): Cuando tenemos un estallido, tratar un tema como pensiones es difícil y mucho más caro tener ciertas políticas. Si lo hubiéramos resuelto dentro de estos últimos 30 años, hubiera sido mucho mejor

09:32 - | #ElPrimerCafé Ignacio Walker (DC): Soy una persona de oposición, no podemos pedirle y exigirle a este Gobierno todo lo que a veces no hicimos o no pudimos hacer durante muchos años #SomosCooperativa

09:31 - | #ElPrimerCafé Ignacio Walker (DC): Hoy se están produciendo acuerdos en la sociedad chilena y en la política que eran impensables hace unos meses, como una nueva Constitución y una reforma previsional con un componente solidario

09:28 - | #ElPrimerCafé Ignacio Walker (DC): El tema de fondo es un tema estructural de cambios más de fondo que tiene que ver con los sectores medios

09:22 - | #ElPrimerCafé Eyzaguirre (PPD): Todos estamos de acuerdo con que debe haber crecimiento. ¿Qué es lo que impide el crecimiento? La brecha social; la crisis social no va a ser solucionable si no discutimos el tema de la carga tributaria

09:22 - | #ElPrimerCafé Eyzaguirre (PPD): Si no somos capaces de acuerdos políticos y la política económica se orienta a solucionar la verdadera brecha de desigualdad, el problema es que la violencia política puede continuar #SomosCooperativa

09:18 - | #ElPrimerCafé Nicolás Eyzaguirre (PPD): Esta crisis no es de naturaleza económica, es una crisis de naturaleza política con implicancia económica; cuando no vas a las causas del problema, no solucionas #SomosCooperativa

09:15 - | #ElPrimerCafé Luis Larraín: Ninguna de estas demandas sociales va a poder satisfacerse si no se genera más riqueza #SomosCooperativa

09:14 - | #ElPrimerCafé Ignacio Walker (DC) por fuerte recorte de proyecciones de crecimiento para Chile: Cifras demuestran que vamos camino a la mediocridad, que se ve agudizada por esta crisis que estamos viviendo; (y) somos un país más pobre

09:13 - | #ElPrimerCafé Nicolás Eyzaguirre (PPD): Sin crisis social, igual la economía habría sido revisada por el Banco Central a una cifra sólo algo superior al 2% #SomosCooperativa

09:11 - | Nicolás Eyzaguirre (PPD): La crisis social viene a agravar el problema económico, pero la economía ya estaba en una trayectoria de crecimiento extremadamente débil

08:40 - | @sebaylwin, representante del FA en la mesa técnica: Ninguna asamblea constituyente ha tenido plena libertad de dirimir y decidir cosas #SomosCooperativa

08:40 - | @sebaylwin: La idea de una nueva Constitución me parece que ya está instalada #SomosCooperativa

08:32 - | @sebaylwin: Veo como muy poco probable que se caiga el acuerdo por el proceso constituyente #SomosCooperativa

21:30 - | La Seremi de Transportes de Valparaíso desmintió que este jueves haya un paro total de la locomoción colectiva en la Región

21:29 - | Carabineros de Fuerzas Especiales ingresaron a las universidades Autónoma de Chile y UFRO, en Temuco

Carabineros de FFEE ingresó a las universidades Autónoma de Chile y UFRO, en La Araucanía. Se han registrado incidentes y se levantaron barricadas en algunos sectores del centro de Temuco.@Cooperativa #CooperativaTeSuma pic.twitter.com/GTKeOwUcxh — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) December 4, 2019

21:25 - | La calle Condell volvió a ser el epicentro de las manifestaciones en Valparaíso

19:55 - | La performance ocupada por miles de mujeres en el frontis del Estadio Nacional

19:54 - | Así se manifestaron las mujeres que fueron parte de la intervención frente al Estadio Nacional

Gran emoción %u2764 #lastesissenior pic.twitter.com/T8NtauLIOB — volaré, volarás, volaremos %uD83D%uDD4A (@HeLogradoMucho) December 4, 2019

19:52 - | Cientos de mujeres protestando frente al Estadio Nacional

19:51 - | Una postal de lo que ha sido la masiva intervención femenina en avenida Grecia

19:37 - | Tesis senior a minutos de su intervención "un violador en tu camino" frente al Estadio Nacional

19:27 - | A punto de iniciar intervención de mujeres frente al Estadio Nacional

19:25 - | Diferentes buses que pasan por el Estadio Nacional están sufriendo desvíos producto de manifestación en avenida Grecia

%uD83D%uDEA9506 506e 506v 507 507c 510 516 519

IDA: RH-Jose Domingo Cañas-Jose Pedro Alessandri-Duble Almeyda-Jorge Monckeberg-Grecia-RH

RH-Jorge Monckeberg-Eduardo Castillo Velasco-Lo Encalada Grecia-RH

RH: Ruta Habitual — METBUS OFICIAL (@Metbuschile) December 4, 2019

19:23 - | @bernardolarrain: Más del 70% de las personas que trabajan en la gran empresa ganan sobre 500 mil pesos mensuales. Las brechas están, más bien, en la informalidad

19:23 - | @bernardolarrain: Es imperativo buscar una nueva senda de crecimiento sustentable

19:22 - | @bernardolarrain: No sacamos nada con hacer inversión social si ésta no es sustentable en el largo plazo. Sin crecimiento no hay de dónde recaudar

19:20 - | @bernardolarrain: Hay que trazar un camino de mayor recaudación en la medida en que la economía crezca

19:19 - | Cientos de mujeres siguen colmando frontis del Estadio Nacional, en avenida Grecia

19:17 - | @bernardolarrain: Hay asimetrías y privilegios tributarios consagrados por ley

19:15 - | @bernardolarrain, El ministro Briones ha mostrado empatía con la gravedad de lo que pasa en Chile, y también con la ética y la responsabilidad

19:14 - | @bernardolarrain, presidente de la @SofofaChile: La economía chilena en 2019 y 2020 crecerá entre 1 y 1,5%. El Banco Central ya está advirtiendo sobre la inflación

19:09 - | Siguen los ensayo de la intervención de mujeres en las afueras del Estadio Nacional, cerca de las 19:30 horas se espera que se realice la perfomance principal

19:06 - | Imágenes de la intervención femenina frente al Estadio Nacional

La revolución será feminista o no será %u270A%uD83D%uDD25pic.twitter.com/GWGV6zgnWr — María José %uD83C%uDF08%uD83D%uDC9C%uD83D%uDC9A (@Artist2090) December 4, 2019

19:05 - | Se suspendió el servicio de Metrotren Rancagua debido a instrucción de Carabineros

18:59 - | Ya comienza el ensayo en el frontis del Estadio Nacional para la intervención de cientos de mujeres

13:54 - | Metro también cerró la estación República por "manifestaciones al interior"

13:41 - | Metro cerró estación ULA por disturbios en el exterior

13:12 - | PDI detuvo a sospechoso de daños en las instalaciones del metro Las Parcelas, ocurridos el 18 de octubre

11:57 - | La Comisión de Constitución del Senado debate a esta hora el proyecto del Gobierno sobre resguardo de "infraestructura crítica": en la sesión exponen abogados constitucionalistas, entre ellos Patricio Zapata (DC), quien plante que debe quedar especificado cuál será esa infraestructura y que las FFAA no tendrán labor sobre el orden público

11:55 - | La Sala de la Cámara de Diputados debate a esta hora el proyecto de ley "antisaqueos", que también tipifica el delito de "alteración de la paz pública mediante violencia": se prevé que la votación se realice cera de las 15:00 horas

11:30 - | El director de Salud de Carabineros, el general Luis Soto, detalló que a la fecha hay 2.327 funcionarios policiales lesionados a lo largo de Chile desde el 18 de octubre.

11:29 - | En la comisión, Carabineros da cuenta del caso de un policía a quien le debieron amputar una pierna producto de los incidentes ocurridos el 18 de octubre

11:28 - | La Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera comenzó a sesionar escuchando la declaración de Carabineros

10:55 - | Mónica González por #LasTesis: Gracias a esas cuatro mujeres y gracias a todas las que se han atrevido a replicar esto con un entusiasmo y con una convicción que enternece, estremece, convoca. Hoy será otro día en que las mujeres vamos a marcar la protesta

10:55 - | [En vivo] Mónica González por #LasTesis: No deja espacio para otros violentistas que se aprovechan de esto para hacer sus desmanes #TuCooperativa

10:52 - | [En vivo] Mónica González por #LasTesis: Le da un giro humanista (a la manifestación) por la vida de verdad, por la dignidad, por la verdad, contra la impunidad y contra el abuso, que se hace de manera enérgica, que une a muchas mujeres

10:50 - | [En vivo] Mónica González: La mayoría de los violadores, según todos los estudios, se hace en el entorno más privado, el círculo íntimo #TuCooperativa

10:48 - | [En vivo] Mónica González: Qué impresionante este país, algo tenemos; este estallido al modelo va a hacer historia, no queremos más un modelo que nos habla de una vida tranquila y normal en medio de la violencia de la normalidad #TuCooperativa

10:46 - | [En vivo] Mónica González tras intervención de #LasTesis: Es algo que surge en Chile en medio de un estallido social inédito en que los abusos pasan a primer plano #TuCooperativa

10:45 - | [En vivo] Mónica González tras intervención de #LasTesis: Nadie puede escapar al impacto que provoca ver en redes sociales la cantidad de mujeres que está revelando por primera vez el abuso que sufrieron. Me provocó impacto #TuCooperativa

10:24 - | Periodista Mónica González por #LasTesis: Cuando vi a las mujeres en la manifestación se dio un vuelco, fue un nuevo motor que tuvo esta manifestación. Pacífica, rotunda, con un sentido impresionante #TuCooperativa

10:19 - | #ElPrimerCafé Claudio Arqueros (UDI): Subestimar importancia de las redes sociales es un error; el que venga información, el empuje, el impulso de manifestaciones e influencia desde afuera por redes sociales no es algo que haya que desacreditar

10:16 - | #ElPrimerCafé Atria: El Gobierno endosa una responsabilidad, que tiene que ver con incapacidad o dificultades operativos de Carabineros, a órganos que son autónomos, como Fiscalía. Esa es la forma en que se lava las manos de su responsabilidad

10:13 - | #ElPrimerCafé Fernando Atria: La incapacidad de inteligencia de las policías ha quedado en evidencia hoy; Carabineros es institución que depende de Interior #TuCooperativa

10:10 - | #ElPrimerCafé Claudio Arqueros (UDI): Esperaría que el fiscal (Abbott) tuviera una actitud más colaborativa; es legítimo preguntar cuál es el rol que ha tenido Fiscalía y que el fiscal responda #TuCooperativa

10:07 - | #ElPrimerCafé Manuel Gallardo (DC): Si en algo estoy de acuerdo con Abbott es que efectivamente ha habido un tono (del Gobierno) de querer por la vía penal salir del conflicto y lo que queda claro es que ni los actores políticos están de acuerdo con eso

09:50 - | Último balance del #INDH: Reportan 241 personas con heridas oculares e informan que han presentado 678 acciones judiciales, 517 de ellas son querellas por torturas y tratos crueles

09:50 - | #ElPrimerCafé Fernando Atria por bono anunciado por Piñera: No basta dar beneficios, lo que falta es demostrar 'hemos enfrentado el problema del abuso'; no se afecta la situación estructural de abuso #TuCooperativa

09:48 - | #ElPrimerCafé Manuel Gallardo (DC): Esta crisis social no se va a acabar si es que no existe una agenda social profunda y en materia de DDHH exista verdad y justicia #TuCooperativa

09:46 - | #ElPrimerCafé Claudio Arqueros (UDI) por proceso constituyente: Si abrimos escaños reservados, puedes abrir la posibilidad de que otros grupos de interés también los exijan #TuCooperativa

09:44 - | #ElPrimerCafé "Es un momento de responsabilidad máxima", dice Fernando Atria respecto al proceso constituyente #TuCooperativa

09:37 - | #ElPrimerCafé Fernando Atria: Las instituciones de la democracia participativa están todas hoy en duda radical; el problema hoy es que hay que preocuparse cómo rehabilitar la idea de representación política #TuCooperativa

09:32 - | #ElPrimerCafé Luz Poblete: Este proceso constituyente ya se viene. Evópoli, RN y la UDI no pueden agotar hasta el final la posibilidad de llegar a un acuerdo y llegar juntos al acuerdo con el resto de los partidos #TuCooperativa

09:23 - | Acusación constitucional contra Piñera: El abogado del Presidente llegó a La Moneda

09:19 - | #ElPrimerCafé Luz Poblete (Evópoli) por proceso constituyente: Ojalá lleguemos a una representación real de los pueblos originarios y no sólo de los mapuche #TuCooperativa

09:17 - | #ElPrimerCafé Manuel Gallardo: Lo peor que podemos hacer, y que puede ser estrepitoso para la política, es que finalmente se termine desechando el acuerdo de que tengamos una Constitución nacida en democracia #TuCooperativa

09:14 - | #ElPrimerCafé Claudio Arqueros por proceso constituyente: La UDI es el partido que ha dado ejemplos en materia de ceder, lo que ha pedido es mantener el principio de lo que es la democracia participativa #TuCooperativa

09:14 - | Fernando Atria: Es fundamental entender que la oportunidad constituyente que hoy tenemos fue abierta porque Chile despertó; si ese camino se cierra será extraordinariamente grave para Chile



Comenta usando #TuCooperativa pic.twitter.com/qoWnMmz5C0 — Cooperativa (@Cooperativa) December 4, 2019

08:38 - | Fiscal nacional y ataques a red de Metro: No tenemos hasta ahora líneas que nos permitan establecer que existe una coordinación, pero sí hay elementos que llevan a pensar, respecto a algunos incendios, que hay una organización detrás #TuCooperativa

08:33 - | Fiscal nacional y voces que acusan violación "sistemática" de DDHH: Es una afirmación que se podría hacer una vez que terminemos nuestra investigación. Hacerla a esta altura es una enorme irresponsabilidad #TuCooperativa

08:33 - | Fiscal nacional y denuncias de violaciones de DDHH: Ha sido un tema complejo, hasta el 22 de noviembre teníamos 2.670 denuncias por derechos fundamentales. Hemos sido extraordinariamente proactivos en buscar a las víctimas #TuCooperativa

08:27 - | Fiscal nacional y presuntos vínculos de saqueos con el narcotráfico: Hemos detectado que algunas organizaciones han aprovechado la oportunidad para utilizar toda su estructura. Han mandado a sus soldados, han cambiado temporalmente de giro #TuCooperativa

08:23 - | Fiscal nacional y polémica por salida alternativa para 26 imputados por saqueo a supermercado en Conchalí: Hubo un error en que se incumplió una instrucción del fiscal regional, que es escuchar antes a los querellantes. Se anticiparon y pidieron la audiencia, pero se puede postergar. Aún no hay suspensión #TuCooperativa

08:21 - | Fiscal nacional: Los casos hay que analizarlos particularmente, no es posible generalizar #TuCooperativa

08:19 - | Fiscal nacional: Hoy por hoy una de las grandes dificultades que tenemos para investigar es en relación a los encapuchados, porque no tenemos cómo identificarlos. Tenemos muchas imágenes, pero pocos rostros #TuCooperativa

08:16 - | Fiscal nacional y actuación de las policías: Han hecho un trabajo notable, se han visto enfrentadas a una situación inédita #TuCooperativa

08:13 - | También hubo tres ataques a cuarteles, en Huechuraba, Puente Alto y Padre Hurtado, según informó Carabineros #TuCooperativa

08:13 - | De acuerdo al balance de Carabineros, hay 4.969 personas detenidas por saqueos desde el 19 octubre #TuCooperativa

08:13 - | Según Carabineros, hubo dos saqueos durante la noche, que afectaron a los supermercados Tottus de La Cisterna y un Unimarc de Estación Central #TuCooperativa

08:13 - | Balance de Carabineros: En las últimas 24 horas, hubo 90 detenidos, 67 por desórdenes y seis por saqueos #TuCooperativa

08:13 - | Fiscal nacional asegura que el Ministerio Público fijó criterios de actuación "desde el primer día" de la crisis social, pero el organismo "no actúa a través de los medios" #TuCooperativa

08:11 - | Fiscal nacional por crítica de Iván Moreira, que lo tachó de "inoperante": Hay un viejo tema entre la Fiscalía y el senador, hay un tema que fue bastante complejo para ambos y me da la idea de que él no tiene la objetividad necesaria #TuCooperativa

08:09 - | Fiscal nacional y críticas del Gobierno al Ministerio Público: La realidad desmiente; hemos pasado a control de detención a más 30 mil personas, formalizado a más de 20 mil y hay más de 2 mil personas en prisión preventiva #TuCooperativa

08:09 - | El fiscal nacional, Jorge Abbott, conversa con El Diario de Cooperativa sobre la labor del Ministerio Público en el marco de la crisis social

06:09 - | La situación en la reabierta estación PAC de la Línea 6:

06:05 - | Las estaciones Pedro Aguirre Cerda (PAC), de la Línea 6, y República, de la Línea 1, reabrieron sus puertas este miércoles



Recuerda que a partir de hoy Pedro Aguirre Cerda en #L6 vuelve a estar disponible, al igual que República en #L1.



El horario de cierre es a las 21:00 hrs.



Ñuble disponible sólo para combinación. pic.twitter.com/7D6ZNcpAPi — Metro de Santiago (@metrodesantiago) December 4, 2019

22:45 - | Por orden de la Fiscalía, la diligencias quedaron en manos del OS-9 y de Labocar de Carabineros. El sujeto, en tanto, pasará a control de detención este miércoles

22:44 - | La teniente García agregó que "el sujeto es detenido y de igual forma conducido a la unidad policial, además de ser posicionado en el sitio del suceso donde ocurrían los desmanes"

22:42 - | "En momentos flagrantes cuando este ocasionaba barricadas en la vía pública y así también portaba un bidón con combustible y dos bombas molotov", señaló la teniente Javiera García, del OS-9 de Carabineros

22:41 - | El sujeto fue detenido cuando realizaba barricadas en el sector de Tobalaba. Según la policía, el sujeto tenía también un bidón con líquido acelerante

22:37 - | Carabineros detuvo a un hombre, de 22 años, por porte de molotovs en Providencia #CooperativaTeSuma

19:48 - | En la Universidad de Humanismo Cristiano están recibiendo ayuda para Fabiola Campillai, mujer herida por lacrimógena en San Bernardo

19:44 - | Realizan un homenaje a Gustavo Gatica, joven que perdió la vista producto de un perdigón, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano

19:42 - | Carabineros dispersó a un centenar de manifestantes que estaban en las cercanías del Mall Costanera Center #CooperativaTeSuma %u26A0%uFE0FAtentos%u26A0%uFE0F

Transito interrumpido por presencia de manifestantes en Av Vitacura, al poniente, alt Nueva Providencia #Providencia pic.twitter.com/V31lyBgioE — UOCT_RM (@UOCT_RM) December 3, 2019

13:05 - | Metro de Santiago anunció que funcionará hasta las 22:00 horas a partir del próximo lunes

13:05 - | Metro de Santiago anunció que funcionará hasta las 22:00 horas a partir del próximo lunes #CooperativaTeSuma 13:03 hrs. [IMPORTANTE] A partir de este lunes 9 de diciembre considera la siguiente información:



- El horario de servicio se extiende hasta las 22:00 hrs.

- Estación Departamental #L2 estará disponible.



Además, desde mañana 4 de diciembre, de habilita P. Aguirre Cerda en #L6. %u2014 Metro de Santiago (@metrodesantiago) 3 de diciembre de 2019

12:53 - | José Luis Calfucura (@Chef_mapuche) tras funa por visita del Presidente Piñera a su local: Vamos a estar cerrados, Hemos recibido amenazas. Ni siquiera le di un vaso de agua al Presidente

12:50 - | José Luis Calfucura (@Chef_mapuche) tras visita del Presidente Piñera a su local y la funa que recibió: Quiero aclarar que fui embaucado con este montaje que hicieron con nosotros; no tenía idea que él venía

12:49 - | [En vivo] José Luis Calfucura (@Chef_mapuche) tras visita del Presidente Piñera a su local y la funa que recibió: No encuentro raro que me dejen solo, ponerle pecho a las críticas; me fui enfrentado al malestar de los vecinos, me decían traidor #CooperativaTeSuma

12:48 - | [En vivo] José Luis Calfucura (@Chef_mapuche) tras visita del Presidente Piñera a su local: Le expuse la problemática de los pueblos originarios #CooperativaTeSuma

12:47 - | [En vivo] Tras funa, José Luis Calfucura (@Chef_mapuche) acusó "montaje": No sabíamos que venía el Presidente al local #CooperativaTeSuma

12:40 - | Conversamos con José Luis Calfucura (@Chef_mapuche), dueño de restaurante Amaia, tras la funa que recibió por visita del Presidente Piñera al local

12:33 - | [En vivo] Presidenta CNTV: Las platas de las multas van a beneficio fiscal, a las arcas del Fisco #CooperativaTeSuma

12:29 - | [En vivo] Presidenta CNTV: El Consejo puede salir fortalecido (con una nueva Constitución); ojalá podamos ampliar esas facultades #CooperativaTeSuma

12:28 - | [En vivo] Presidenta CNTV: Los canales se manejaron, dentro de todo, con gran prudencia (por la crisis social) #CooperativaTeSuma

12:27 - | [En vivo] Presidenta CNTV: Los canales hoy están viviendo y haciendo una reflexión respecto de sus propios protocolos #CooperativaTeSuma

12:25 - | Presidenta CNTV: La televisión, como toda la sociedad chilena, se vio enfrentada a una situación que los sorprendió y no estaba preparada. Faltó esa previsión

12:23 - | [En vivo] Presidenta CNTV: Son más de 457 denuncias que han llegado hasta ayer por caso de Hermógenes Pérez de Arce #CooperativaTeSuma

12:19 - | Presidenta CNTV: A raíz de lo ocurrido en el país, estamos trabajando con los canales en establecer o crear protocolos para chequear, especialmente aquellas noticias que se recogen de Twitter, FB, etc, y tengan certificado de veracidad antes de emitirse

12:14 - | [En vivo] Presidenta CNTV, Catalina Parot, desmiente audio: Esa no soy yo, no son mis ideas, no es la forma en la que me referiría al Presidente. No es mi voz #CooperativaTeSuma

12:09 - | En Una Nueva Mañana conversamos con Catalina Parot (@catalinaparot), presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV)

10:23 - | #ElPrimerCafé David Morales (DC): El movimiento femenino, más que movimiento feminista, llegó para quedarse y los partidos tenemos que estar a la vanguardia de los tiempos #CooperativaTeSuma

10:20 - | #ElPrimerCafé Osvaldo Andrade (PS): El acuerdo constitucional no puede fracasar; el proceso no puede fracasar, es demasiado importante #CooperativaTeSuma

10:16 - | El anuncio entregado este martes por el Presidente Piñera:

10:12 - | #ElPrimerCafé Namuncura (PPD) pide que "se garantice que habrá un 10% mínimo de indígenas representando a los pueblos en la constituyente, y que cada pueblo (hay 9 reconocidos por la ley) tenga al menos un representante" #CooperativaTeSuma

09:56 - | #ElPrimerCafé Domingo Namuncura (PPD): Estamos enfrentados a una parte de la derecha, a la negativa, particularmente de la UDI, de escaños reservados en la constituyente y ese es un tema muy complejo y delicado para los pueblos indígenas

09:50 - | "Dramático", "complejo": El panel de #ElPrimerCafé analiza la caída en la aprobación del Presidente Piñera #CooperativaTeSuma

09:48 - | #ElPrimerCafé David Morales (DC): ¿Por qué las movilizaciones se mantienen? Esa gente no siente que han sido escuchados y después de 45 días, y eso es un problema del Gobierno y de todos los que estamos en política #CooperativaTeSuma

09:37 - | Presidente Piñera: Quiero anunciar hoy que vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso que permite otorgar un bono que, en promedio, va a ser de 100 mil pesos por familia a 1 millón 336 mil familias

09:35 - | Presidente Piñera: Significa un tremendo esfuerzo del Estado, pero es necesario; complementa lo que es la agenda social, desde el primer día escuchamos lo que la gente pedía #CooperativaTeSuma

09:23 - | Presidente Piñera: La violencia, los saqueos, los incendios y la delincuencia le han dado un duro golpe a la economía chilena, y muy especialmente a la clase media y las PYMES #CooperativaTeSuma

09:21 - | #ElPrimerCafé David Morales (DC): No nos explicamos por qué el Gobierno no plantea una reforma tributaria profunda a los súper ricos #CooperativaTeSuma

09:17 - | #ElPrimerCafé David Morales: No veo que los partidos que hoy estamos en la oposición queramos sacar una ventaja frente al Gobierno en medio de una crisis tan profunda como ésta #CooperativaTeSuma

09:15 - | #ElPrimerCafé Osvaldo Andrade (PS): Han pasado más de 40 días y todavía no tenemos claridad respecto de cómo se tiene que gastar (los recursos) y, con el mayor respeto, eso no es responsabilidad de la oposición #CooperativaTeSuma

09:13 - | #ElPrimerCafé Domingo Namuncura (PPD): El Gobierno tiene un problema serio de poder empatizar con la sociedad chilena #CooperativaTeSuma

09:09 - | #ElPrimerCafé Domingo Namuncura (PPD): El Gobierno ha actuado gota a gota, y cada gota no ha sido suficiente; esta llegada tarde es muy compleja, porque genera incertidumbre. Tenemos un cuadro muy complejo #CooperativaTeSuma

09:08 - | #ElPrimerCafé David Morales (DC): El Gobierno no ha hecho un esfuerzo en materia de la agenda social. El Gobierno tiene que ser un poco más audaz, como lo ha sido RN #CooperativaTeSuma

09:00 - | David Morales (DC) por plan de reactivación: Esto no desactiva la movilización; el Presidente se pierde la oportunidad de tocar a los súper ricos, no se entiende por qué no están siendo gravados, es bien inexplicable

08:14 - | [Radio en Vivo] Alfonso Swett, presidente de la CPC: Nosotros estamos dispuestos a aumentar el sueldo mínimo, le hemos hecho planteamientos al Gobierno en esa línea, pero la discusión no ha sido fácil por el efecto en las Pymes #CooperativaTeSuma

08:13 - | [Radio en Vivo] Alfonso Swett, presidente de la CPC: Es importante que los delitos de "cuello y corbata" tengan sanciones duras de cárcel, eso nos genera mucho daño #CooperativaTeSuma

08:10 - | [Radio en Vivo] Alfonso Swett, presidente de la CPC: Hago un mea culpa personal de haber visto que estos temas eran importantes y no haberles dado la urgencia que necesitaban #CooperativaTeSuma

08:08 - | [Radio en Vivo] Alfonso Swett, presidente de la CPC: La destrucción de los puestos de trabajo es mucho más que el desempleo que se ha generado #CooperativaTeSuma

08:06 - | [Radio en Vivo] Alfonso Swett, presidente de la CPC: Si hay algo que espanta a la inversión extranjera es la inseguridad y la ausencia del Estado de Derecho #CooperativaTeSuma

07:12 - | Metro informa que República se encuentra cerrada esta mañana por "daños ocurridos ayer al interior de la estación"

02:11 - | A nivel nacional hay 1.012 policías certificados para usar el arma. Carabineros: Efectivos de FFEE certificados en uso de escopeta antidisturbios serán reentrenados #CooperativaTeSuma https://t.co/bxnLWAsQzY pic.twitter.com/D3o7FJWSbY — Cooperativa (@Cooperativa) December 3, 2019

02:10 - | Un grupo de manifestantes ingresó esta madrugada a la fuerza a dependencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central, en calle Lord Cochrane, tomándose el recinto #CooperativaTeSuma

02:07 - | El hecho se registró durante las protestas en el centro penquista: "Guanaco" atropelló a carabinero en Concepción

02:03 - | Según la Dirección del Trabajo, los términos de contrato laboral por esta causa totalizaron 62.049 el mes pasado: Post estallido: Despidos por "necesidades de la empresa" se dispararon 84,5% en noviembre

23:01 - | El reportero denunció que el agresor no portaba su identificación visible

22:54 - | Reportero gráfico de El Mercurio recibió golpe de Carabineros en Concepción:

22:53 - | La empresa Uber emitió un comunicado por el ataque a sus oficinas a Concepción: Una persona encargada de atención al público resultó lesionada

22:34 - | Este lunes atacaron las oficinas de Uber en Concepción:

21:41 - | Reportan el saqueo de una ferretería en Freire con Colo Colo en Concepción

21:35 - | Problemas con el paso en Orompello, entre O'Higgins y Barros Arana, en Concepción:

21:34 - | Se reportan barricadas en Quilpué, en el sector de Los Carrera con Portales, por parte de unas cincuentas personas. FF.EE.de Carabineros se encuentran en el lugar

21:31 - | La situación en Temuco: https://twitter.com/arevaloprensa/status/1201657513646706689

21:29 - | Una hongkonesa escena se repite en Concepción:

21:24 - | Presidente Piñera compartió video en redes sociales con las medidas del plan de recuperación económica que hoy dieron a conocer sus ministros

21:19 - | La situación en Concepción:

20:29 - | Fundación Horizonte Ciudadano realizó un llamado al Gobierno a asumir y ejercer su responsabilidad para frenar las violaciones a los derechos humanos #CooperativaTuVoz Dignidad para Chile: ¿Cómo encauzar el malestar, la rabia, la desesperanza, a través de caminos creíbles y legítimos? No hay respuestas definitivas, pero en la Fundación Horizonte Ciudadano vislumbramos pasos de acción %uD83D%uDC49%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/5gcG1r1T0j — Fundación Horizonte Ciudadano (@h_ciudadano) December 2, 2019

20:27 - | Comunidad Palestina de Chile: Condenamos asimismo la violación a los Derechos Humanos, debiendo el Estado comprometerse a investigar, esclarecer y sancionar a los autores de dichas violaciones

20:27 - | Comunidad Palestina de Chile: Rechazamos y condenamos en los términos más enérgicos, todos los actos de violencia de los cuales hemos sido testigos durante estas semanas, tales como robos, saqueos e incendios

20:27 - | La Comunidad Palestina de Chile manifestó que "comprendemos y solidarizamos con las demandas sociales en busca de un Chile más justo y equitativo" #CooperativaTuVoz

19:47 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: La violencia y la democracia no son compatibles #CooperativaTuVoz

19:47 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: La violencia tiene que terminar y para eso usaremos todas las herramientas de la ley y el estado de Derecho. Aunque tome tiempo, no va a haber impunidad #CooperativaTuVoz

19:47 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: Las instituciones de la democracia son el único camino que tenemos para restablecer el orden público #CooperativaTuVoz

19:45 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: Agradecemos muy especialmente a quienes en los últimos días se han sumado a esta cruzada por restablecer el orden público #CooperativaTuVoz

19:44 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: A partir de hoy se suman más de dos mil nuevos efectivos policiales #CooperativaTuVoz

19:43 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: Necesitamos un rechazo categórico a la violencia, aquí no caben las tibiezas #CooperativaTuVoz

19:42 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: No vamos a permitir que un grupo violento y minoritario intente dañar los acuerdos que hemos logrado #CooperativaTuVoz

19:42 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: Tenemos que hacer un compromiso para restablecer el orden público al más breve plazo #CooperativaTuVoz

19:41 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Sin crecimiento económico se hacen inalcanzables los avances sociales #CooperativaTuVoz

19:40 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Los sucesivos gobiernos deberán comprometerse a mantener esta agenda social en el tiempo #CooperativaTuVoz

19:39 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Durante muchos años no fuimos capaces de ver y simpatizar con cabalidad con sentidas demandas de la ciudadanía #CooperativaTuVoz

19:38 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Las medidas de la agenda social implican un esfuerzo financiero muy importante #CooperativaTuVoz

19:35 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, asume un "error" en anunciar las medidas de la agenda social en forma diferenciada #CooperativaTuVoz

19:33 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: La agenda social concentra el foco de nuestra hoja de ruta y el principal esfuerzo de nuestros gastos #CooperativaTuVoz

19:32 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Las medidas se ingresarán esta semana al Congreso con discusión inmediata #CooperativaTuVoz

19:28 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: El gasto en reconstrucción, excluyendo Metro, será de 855 millones de dólares #CooperativaTuVoz

19:26 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: El gasto crecerá un 9,8 por ciento en 2020, en comparación con la Ley de Presupuesto 2019 #CooperativaTuVoz

19:25 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: La agenda que vamos a anunciar tiene medidas por 5.500 millones de dólares

19:24 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: La agenda que vamos a anunciar tiene medidas por 5.500 millones de dólares #CooperativaTuVoz

19:23 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: El crecimiento para 2020 estará entre un 1 y 1,5 por ciento #CooperativaTuVoz

19:22 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Hemos corregido a la baja el crecimiento a un 1,4 por ciento #CooperativaTuVoz

19:22 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Los resultados de octubre son negativos y muy preocupantes #CooperativaTuVoz

19:15 - | Cámaras de seguridad permitieron la detención de dos adultos y un menor, quienes se encontraban en la estación Santa Ana #CooperativaTuVoz

19:14 - | Carabineros confirmó detención de tres personas por desórdenes y daños en la estación República del Metro

14:10 - | Metro informa cierre de la estación República por "evasiones y manifestaciones dentro de la estación"

13:42 - | Gobierno posterga en al menos dos horas el anuncio del "Plan de Recuperación Económica y Protección del Empleo" #CooperativaTuVoz

13:40 - | El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, habló del "sufrimiento de los vecinos y comerciantes" de la comuna al acudir a tribunales para interponer una querella contra el Ministerio del Interior, debido a los disturbios y saqueos.

13:38 - | Metro informa: "Estación San Joaquín se encuentra cerrada y sin detención de trenes por disturbios en el exterior"

12:23 - | Por acuerdo entre la Comisión de Defensa del Senado y del Gobierno, proyecto sobre "infraestructura crítica" quedará pendiente, en tanto que, vía reforma constitucional, se buscará crear un nuevo de estado de excepto, que permita a las FFAA centrarse en esa infraestructura y no para resguardar el oro publico

12:17 - | El director nacional del INDH, Sergio Micco, pidió "coherencia" al Poder Judicial tras los diversos fallos de Cortes de Apelaciones sobre el uso de perdigones por parte de Carabineros #CooperativaTuVoz

12:15 - | En el Palacio de La Moneda, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y del Interior, Gonzalo Blumel, presentarán a las 13:30 horas el "Plan de Recuperación Económica y Protección del

11:54 - | Fuerzas Especiales, con el carro lanzaaguas, dispersa a estudiantes secundarios que se manifiestan en el exterior de la estación Irarrázaval, que se mantiene cerrada: profesores han intentado intercerder por los estudiantes frente a Carabineros

11:51 - | El senador Juan Pablo Letelier (PS) asegura que el Gobierno dejará pendiente el proyecto sobre "infraestructura crítica" y, en cambio, buscará establecer en la ley un nuevo estado de excepción constitucional de "rango menor" a los existentes, en que las FFAA sólo sean destinadas a resguardar instalaciones "críticas" #CooperativaTuVoz #AHORA Senador @jplchile adelanta que gobierno buscará establecer un nuevo Estado de Excepción vía ley, en vez de continuar con la tramitación del proyecto de infraestructura crítica que había presentado hace varios días.@TVN @24HorasTVN pic.twitter.com/7gQVYVkhBM %u2014 Kevin Felgueras (@KevinFelgueras) December 2, 2019

11:50 - | Ojo con las suspensiones en las combinaciones con Línea 5 y 3 11:34 hrs estación Irarrázaval #L5 y #L3 se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior. La combinación no se encuentra disponible. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) December 2, 2019

11:46 - | Metro cerró estación Irarrázaval por manifestaciones en el exterior 11:45 hrs. Por disturbios en el acceso de Irarrázaval, esta estación se encuentra cerrada y sin detención de trenes. https://t.co/cuNeS8oWoV pic.twitter.com/cbg7n9F7X7 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) December 2, 2019

11:40 - | Previo al comité político en La Moneda, el Presidente Piñera compartió con la primera dama, Cecilia Moral, la ministra de Educación, Marcela Cubillos y un grupo de niños que llegaron a saludarlo por su cumpleaños, que fue ayer

11:35 - | [Radio en Vivo] Paul Vásquez, "el Flaco", rescatista voluntario en Plaza Baquedano: Al principio la gente quería que Bomberos no saliera a apagar incendios, comenzaron de inmediato las agresiones, que se han dado siempre #CooperativaTuVoz

11:33 - | [Radio en Vivo] Paul Vásquez, "el Flaco", rescatista voluntario en Plaza Baquedano: Sería nefasto que volviéramos a tener un toque de queda, porque la gente ya no tiene miedo. Es preocupante la situación que está viviendo el país #CooperativaTuVoz

11:32 - | El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, junto a varios comerciantes, llegó hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel para presentar un recurso de protección contra el Estado de Chile por no garantizar el orden público y omisiones que han vulnerado los derechos de quienes trabajan en el comercio establecido y de la familia cisternina Lunes%u26AA Corte de Apelaciones de San Miguel. Alcalde de La Cisterna @RebolledoAlcald y comerciantes de la comuna, presentan recurso de protección contra el Estado de Chile // @Cooperativa pic.twitter.com/LBwbLxmAhV %u2014 Jean Claude Penjean (@JCPenjean) December 2, 2019

11:31 - | [Radio en Vivo] Paul Vásquez, "el Flaco", rescatista voluntario en Plaza Baquedano: En Valparaíso abandonaron a los locatarios de calle Condell, a cierta hora quedan en la desprotección total #CooperativaTuVoz

11:29 - | [Radio en Vivo] Paul Vásquez, "el Flaco", rescatista voluntario en Plaza Baquedano y su llamado a las autoridades: Si la gente no quiere más AFP, eliminen las AFP, cómprense audífonos, escuchen a la gente #CooperativaTuVoz

11:27 - | [Radio en Vivo] Paul Vásquez, "el Flaco", rescatista voluntario en Plaza Baquedano: Si la solución a las demandas sociales no llega pronto, esto no va a parar #CooperativaTuVoz

11:22 - | [Radio en Vivo] Paul Vásquez, "el Flaco", rescatista en Plaza Baquedano: En la muerte de Abel Acuña el SAMU perdió tiempo de reacción porque "el guanaco" seguía actuando y mojó sus implementos de servicio #CooperativaTuVoz

11:20 - | [Radio en Vivo] Paul Vásquez, "el Flaco", y su labor de rescatista en Plaza Baquedano: He visto mucha postergación en los rostros de jóvenes lesionados y entre ellos hay de todo, incluso chicos de buena familia #CooperativaTuVoz

11:18 - | [Radio en Vivo] Paul Vásquez, "el Flaco", y su labor de rescatista voluntario en Plaza Baquedano: Nosotros atendemos víctimas, si tengo que rescatar a un carabinero y enfrentarme a una turba, lo voy a hacer #CooperativaTuVoz

11:14 - | [Radio en Vivo] Paul Vásquez, "el Flaco", y su labor de rescatista voluntario en Plaza Baquedano: Yo viví en los 80 y pensé que era inmune a las bombas lacrimógenas, pero han evolucionado bastante, están mucho más fuertes #CooperativaTuVoz

10:29 - | Opina la economista de Libertad y Desarrollo: %u2615 González (LyD) tiene "sentimientos encontrados" ante performance de #LasTesis: "La demanda de fin a la violencia contra la mujer me representa, pero no comulgo con que haya que desnudarse para hacer una manifestación. También es fuerte decir que el Estado las haya violentado" pic.twitter.com/G1jzNoa4HF — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

10:24 - | Comparte militancia con Gabriel Boric, a quien le suspendieron la militancia en Convergencia Social: #ElPrimerCafé %u2615 Constanza Schönhaut (Frente Amplio): A dos semanas del Acuerdo por la Nueva Constitución, o nos quedamos pegados en la deficiencias o vamos adelante y vemos cómo se puede mejorar https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/QtBzQmEJS2 — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

10:22 - | Prosigue el debate en Cooperativa. #ElPrimerCafé %u2615 Patricio Zapata (DC) apoya paridad de género y cuotas en la Convención Constitucional: La Constitución es una ley, pero antes que eso es un pacto político https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/8S3CY6cpNu — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

10:15 - | El tema ha trabado las negociaciones en el marco del proceso constituyente: #ElPrimerCafé %u2615 Natalia González (LyD): Los sistemas de escaños reservados o cuotas son complicados, porque rompen la igualdad del voto... Se habla de mujeres y pueblos originarios, pero ¿por qué no los discapacitados o adultos mayores? https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/ynOffMh9AJ — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

09:49 - | Libertad y Desarrollo: #ElPrimerCafé %u2615 Natalia González (LyD): "El Instituto Nacional ha sido una especie de conejillo de Indias de lo que ha vivido la sociedad luego, pero cuando se toman medidas preventivas hay oposición" https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/fuBB62orbJ — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

09:42 - | Añade Zapata: #ElPrimerCafé %u2615 Patricio Zapata (DC): A mí no me gusta el estado de emergencia, no me gusta el toque de queda; pasaron cosas horripilantes durante ese periodo. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para ayudar al Estado, a la democracia? https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/uSLit3jMeP — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

09:33 - | Advierte el abogado constitucionalista DC: #ElPrimerCafé %u2615 Patricio Zapata (DC): "Hay grupos chicos, minorías proféticas, que buscan una cada vez mayor agudización de las contradicciones. No tengo dudas de que Salvador Allende hubiera condenado el fascismo de izquierda" https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/qsR7kKAmb7 — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

09:28 - | Militante de Convergencia Social: #ElPrimerCafé %u2615 Constanza Schönhaut (Frente Amplio): "Nadie quiere vivir en una ciudad donde no sabemos si mañana nos van a saquear o no, pero una cosa es la cáscara y otra es el fondo. La violencia no va a parar porque lo decretemos" https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/3glLTs5As3 — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

09:23 - | Señala el dirigente comunista: #ElPrimerCafé %u2615 Juan Andrés Lagos (PC): "El crimen organizado tiene una dimensión creciente en Chile. Hay que enfrentar este fenómeno, pero no vengan a echarle la culpa a la protesta social" https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/rPDT0fC8e4 — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

09:20 - | Fiscalía actualizó cifras: 20.217 personas fueron formalizadas, principalmente por saqueos, hasta el 22 de noviembre, y 1.957 quedaron en prisión preventiva #CooperativaTuVoz

09:20 - | Economista de Libertad y Desarrollo: #ElPrimerCafé %u2615 Natalia González (LyD): Si no nos ponemos de acuerdo en restablecer el orden público para que las pymes puedan volver a trabajar, estamos en una muy mala situación https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/0OcbZgshmN — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

09:15 - | Advierte la dirigente del Frente Amplio: #ElPrimerCafé %u2615 Constanza Schönhaut (Convergencia Social, Frente Amplio): La cifra del Imacec nos debe llamar a la urgencia. Hay que pensar un plan de reconstrucción económica que considere el aspecto social de la población https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/5RjLxK1PNY — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

09:10 - | Comienza El Primer Café de este lunes: #ElPrimerCafé %u2615 Juan Andrés Lagos (Partido Comunista): "Se requiere un acuerdo nacional que incorpore los temas económicos. Hay que usar los fondos soberanos, y los 'grandes' se tienen que poner de una vez por todas" https://t.co/TsSVs39oeC #CooperativaTuVoz pic.twitter.com/G5Zxh75mWJ — Cooperativa (@Cooperativa) 2 de diciembre de 2019

08:24 - | El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, acusa que ha habido un "dejar hacer" del ministro del Interior hacia los criminales [Audio] #CooperativaTuVoz Alcalde de La Cisterna: Ha habido un "dejar hacer" del ministro del Interior hacia los criminales https://t.co/AchmakuOp7 pic.twitter.com/9nT7URM8tE — Cooperativa (@Cooperativa) December 2, 2019

08:21 - | Ministro de Economía, Lucas Palacios: Yo creo que viene un muy mal Imacec, con un decrecimiento importante en la economía #CooperativaTuVoz

08:19 - | [En vivo] Ministro de Economía, Lucas Palacios: No podemos por ley tener un sueldo mínimo de de 550 mil pesos, porque hay muchas empresas que no son capaces ni siquiera de pagar el sueldo mínimo, y las vamos a hacer quebrar #CooperativaTuVoz

08:17 - | [En vivo] Ministro de Economía, Lucas Palacios: El Ministerio de Hacienda está haciendo un listado de las excepciones de pago de impuestos para llevarla al Congreso #CooperativaTuVoz

08:14 - | [En vivo] Ministro de Economía, Lucas Palacios: Hay mucho por avanzar, no puede ocurrir que los que más ganan tengan más herramientas para dejar de pagar impuestos, no estamos para evitar tener esos impuestos #CooperativaTuVoz

08:12 - | Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, por "semáforos humanos": Queremos ayudar a que la normalidad de la ciudad vuelva a ser la cotidianeidad. Antes de reponer de los semáforos vamos a probar con este plan piloto #CooperativaTuVoz

08:10 - | [En vivo] Ministro de Economía, Lucas Palacios: Buscamos paliar esta crisis con una serie de medidas dentro de las cuales está el apoyo a las familias más vulnerables, de una sola vez #CooperativaTuVoz https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

08:09 - | [En vivo] El ministro de Economía, Lucas Palacios: Es una realidad que se han perdido muchos empleos y que la economía se ha deteriorado #CooperativaTuVoz https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

08:08 - | [En vivo] El ministro de Economía, Lucas Palacios, conversa con #CooperativaTuVoz https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

08:06 - | Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, por "semáforos humanos": Lo que quisimos es ayudar, primero, a personas que están cesantes, darles una oportunidad laboral #CooperativaTuVoz

08:05 - | La mañana de este lunes debutó el programa de apoyo de tránsito conocido como "semáforos humanos" en diversas esquinas del centro de Santiago #CooperativaTuVoz

07:41 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo: Los criminales atacaron el control, el "cerebro" de coordinación de los semáforos en la Intermodal. El Estado debe garantizar el orden público y la seguridad #CooperativaTuVoz

07:38 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo: La violencia la han instalado grupos criminales organizados; buscan instalar el terror. Debe haber una mano decidida del Estado chileno, del ministro del Interior #CooperativaTuVoz

07:37 - | [Radio en vivo] Alcalde Santiago Rebolledo: Debe haber una acción decidida del Estado de Chile a favor de la seguridad, del orden público. Ha habido dejación, un "dejar hacer" por parte del ministro Blumel en el país, y La Cisterna no es la excepción #CooperativaTuVoz

07:35 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, y su recurso de protección contra el Ministerio del Interior: "Estamos secuestrados por la violencia, estamos abandonados" #CooperativaTuVoz

07:33 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo: Desde el mediodía empiezan los actos violentos, estamos viviendo en tierra de nadie #CooperativaTuVoz

07:32 - | [Radio en vivo] Entrevista al alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, por su recurso de protección contra el Ministerio del Interior: "Hemos sido asolados por dos semanas"

06:42 - | Los accesos de Los Héroes de Línea 2 se mantendrán cerrados, precisaron desde la empresa.

06:41 - | Además, los pasajeros podrán entrar y salir de Los Héroes en la Línea 1, estación que hasta ahora sólo funcionaba como combinación entre las líneas 1 y 2.

06:41 - | También volvió a estar operativa República en Línea 1, que fue cerrada el martes pasado por daños causados por encapuchados, los que incluso sacaron las puertas de la estación para hacer barricadas

06:41 - | En concreto, estación Las Torres de Línea 4 volvió a abrir sus puertas para facilitar el desplazamiento de los pasajeros en el límite de las comunas de Macul y Peñalolén.