Pierina Ferretti, directora ejecutiva de la fundación Nodo XXI (centro de pensamiento del Frente Amplio), comentó en Cooperativa la polémica provocada por la "arqueología tuitera": publicaciones antiguas de actuales personeros de Gobierno con fuertes críticas e insultos a Carabineros. En El Primer Café, la socióloga afirmó que esos tuits "se entienden" si se considera que se publicaron "en el contexto de la crisis más grande de derechos humanos que ha vivido este país desde la dictadura; contexto que hay que tener en cuenta". Para Ferretti, "no podemos tapar el sol con un dedo" y decir que "Carabineros no tuvo una responsabilidad enorme en ello". Eso no significa quitar apoyo a la institución en el combate contra la delincuencia, sino que, al momento de la conmemoración del estallido, supone "poner en la balanza" lo acontecido y establecer "el énfasis en las violaciones a los derechos humanos", dada su gravedad. Sobre las manifestaciones en medio de la crisis, Ferretti recalcó que ella no justifica la violencia, pero opina que "lo que predominó esos días -y no podemos borrar- es que esas movilizaciones fueron enormes y que los hechos de violencia son realizados por grupos muy minoritarios".

