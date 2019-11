Pasadas las 03:00 de la madrugada de este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, celebró desde La Moneda la firma del "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución" por parte de los partidos políticos, desde la UDI hasta el Frente Amplio, con la autoexclusión del PC. "Han sido días muy difíciles, pero éste es un gran día para Chile", dijo la ex diputada. "Lo que parecía imposible semanas atrás, hoy fue posible. Se lo debíamos a la gente. Los ciudadanos podrán redactar el Chile de los próximos 30 años", señaló Rubilar, que destacó la apuesta del Gobierno, esta semana, de no decretar un nuevo estado de emergencia. La titular de la Segegob explicó, también, por qué Sebastián Piñera no intervino públicamente en las últimas horas, en medio de las maratónicas negociaciones parlamentarias: "El Presidente sabía, con humildad, que éste era el momento del Congreso", afirmó.

LEER ARTICULO COMPLETO