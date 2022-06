Acompañados de la Asociación Chilena del Rifle (ACDR), decenas de usuarios de armas de fuego, tiro deportivo y otros pertenecientes a clubes de caza y pesca, participaron este viernes de una manifestación frente a La Moneda: solicitan no avanzar en la iniciativa del Gobierno sobre un estricto control de armas y municiones de la población civil. "No hay que confundir al deportista, al cazador, al coleccionista y a la persona que hace uso de su legítima defensa, con un delincuente que hoy está haciendo daño a nuestras calles, familias y hogares", puntualizó Josefa Rodríguez, directora ejecutiva de la ACDR, quien también advirtió que "si quieren solucionar el tema del crimen organizado, no lo harán desarmando a la población completa". En la protesta, que contó con la participación de cerca de 80 personas, se observaron diversos carteles solicitando "no desarmar a ciudadanos honestos" y respetar el "derecho a proteger a nuestras familias", entre otros.

