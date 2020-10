19:33 - | Ministro Pérez: Lamentamos profundamente lo ocurrido en el Puente Pío Nono. Ojalá no hubiese ocurrido, y no vuelva a ocurrir. El Gobierno está contra la violencia y contra la transgresión a los derechos humanos #CooperativaEnCasa

19:23 - | Diputado Osvaldo Urrutia (UDI): "He visto otros videos, he escuchado el testimonio de una manifestante, que cuenta cómo ocurrieron los hechos. Claramente el carabinero no lo empujó; pudo haber imprudencia, pero no hubo dolo" #CooperativaEnCasa