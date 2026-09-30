Alcalde y "desigualdad territorial" en obras eléctricas: Cables bajo tierra en Providencia y torres en Renca

El alcalde de Renca, Claudio Castro, acusó este miércoles al Gobierno de una presunta "desigualdad territorial" al licitar proyectos eléctricos, permitiendo que una misma empresa construya una subestación con cables soterrados en avenida Andrés Bello (Providencia), mientras que en su comuna se proyecta levantar torres de alta tensión y ocupar más de tres hectáreas del Parque Cerros de Renca.

La controversia por el proyecto "Lo Campino" -diseñado para robustecer la red de la Región Metropolitana pero resistido por Renca y Quilicura- llevó a la autoridad local a recurrir al Ministerio de Energía para exigir que no se impongan estándares constructivos inferiores a las comunas vulnerables.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día en Cooperativa, Castro explicó que la indagación realizada entre las dos comunas dejó al descubierto que "una subestación más pequeña que la de Renca, pero similar en las características, se está construyendo en la comuna de Providencia, también a partir de una licitación que genera el Estado y por parte de la misma empresa que quiere construir esta solución entre Renca y Quilicura".

"Pero en Providencia la solución propuesta es una subestación que tiene sus cables soterrados, por lo tanto, no hay torres de alta tensión. Es lo que se está construyendo por Andrés Bello, donde efectivamente se está abriendo la calle para poder pasar los cables por abajo", explicó el jefe comunal.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, denunció una asimetría en las exigencias que impone el Estado para el desarrollo de infraestructura energética en el Gran Santiago. (FOTO: ATON)

"La subestación tiene tal nivel de sofisticación en su construcción y es confinada, que resulta completamente armónica con las viviendas y las oficinas que están en el lugar donde se va a instalar", añadió.

Frente a este escenario, el alcalde enfatizó que exigen "el mismo estándar de construcción de este tipo de infraestructura, que sabemos es necesaria, pero que no puede ser que el Estado genere licitaciones que plantean un estándar de construcción para el sector oriente de Santiago y un estándar mucho peor para los vecinos y vecinas de Renca y Quilicura".

La autoridad municipal acusó una falta de participación ciudadana y comunal previa a la licitación del Estado. (FOTO: ATON)

En esta línea, advirtió que en esas comunas "ya tenemos una planta termoeléctrica, cuatro autopistas, las cocheras del Metro de la línea que une Renca con Quilicura(...) o sea, una y otra vez nosotros vemos que se genera este tipo de desigualdad territorial y eso es lo que nos interesa cambiar".

Un parque metropolitano bajo amenaza

El contraste denunciado por Castro cobra mayor relevancia al considerar que las obras proyectadas en el sector norponiente intervienen un pulmón verde de uso público en consolidación.

"A nosotros no nos queda otra alternativa que oponernos a la instalación de una subestación eléctrica que ocupa más de tres hectáreas de los cerros y que viene acompañada de 29 torres de alta tensión de 35 metros de altura con las líneas de tendido de alta tensión, lo que genera un impacto muy grande en nuestra comunidad", cuestionó el jefe comunal en Cooperativa.

Castro solicitó una audiencia con la ministra de Energía antes de que el trazado entre al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para resolver la controversia de fondo. (FOTO: referencial)

Según detalló la autoridad, "los cerros de Renca son más de 800 hectáreas que compartimos las comunas de Renca y Quilicura. El límite comunal está justo en las cumbres de los cerros, y que hemos venido buscando transformar en un parque, no solamente para Renca y Quilicura, sino que para todo Santiago, en una zona de la ciudad que necesita mucho de esto".

"En la zona norponiente de Santiago tenemos menos acceso a áreas verdes, tenemos una concentración de actividades industriales que generan altas concentraciones también de emisiones de carbono. Por lo tanto, los cerros de Renca son un proyecto de justicia ambiental, de justicia territorial", enfatizó el alcalde.