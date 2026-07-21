Ballena murió atrapada en una red y fue a parar a Mejillones

Una ballena jorobada fue hallada sin vida, varada y enredada en aparejos de pesca, en el balneario de Hornitos, en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta.

Una denuncia ciudadana motivó una inspección de Sernapesca y el Centro de Investigación de Cetáceos (Cifamac). Tras constatarse la situación, el municipio anunció acciones legales para perseguir eventuales responsabilidades.

"La ballena estaba enredada con una red de albacorera. Por la descomposición que tenía, entre cinco a siete días ya venía flotando", explicó Juan Menares, director de Cifamac.

El mamífero marino "se enredó con una red albacorera y empezó a girar. El gran problema es que los pescadores (que en su momento lo encontraron) cortaron la red y dejaron que se muriera, cuando tenían que haber avisado, porque el enredo es peligroso para todas las embarcaciones", añadió el experto.