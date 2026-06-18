Puma capturada en Paine sigue "en tratamiento y bajo monitoreo"

La joven puma que fue capturada en Paine durante mayo tiene aproximadamente un año, pero parece más joven por lo delgada que está, y sigue "en tratamiento y bajo monitoreo constante", reveló el Refugio Animal Cascada, el centro de rehabilitación hasta donde fue trasladada.

La ONG detalló que "los exámenes mostraron anemia leve, inflamación gastrointestinal, parásitos internos y externos, además de heridas en sus caderas producto de su bajo estado corporal".

Sin embargo, "la buena noticia" es que su edad "podría significar un proceso de rehabilitación más corto antes de evaluar una eventual liberación".

El centro animal también compartió el inicio de su proyecto de "construcción del Recinto de Rehabilitación para Pumas en Chile", para el cual "aún no reunimos todos los fondos necesarios", por lo que pidió ayuda a instituciones y particulares para concretar las obras y brindar apoyo a los ejemplares de Puma concolor -especie protegida por ley- que son encontrados heridos a lo largo del país, por acción humana.