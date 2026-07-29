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¿Por qué se declaró alerta por hantavirus en pleno invierno?

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
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Leonardo Ristori, jefe de Urgencias de la Clínica Indisa, explicó en Cooperativa por qué el Ministerio de Salud declaró, por primera vez y en casi todo el país, una alerta sanitaria preventiva por hantavirus en pleno invierno.

"Efectivamente, los casos son más frecuentes en el verano, pero las lluvias permiten el crecimiento de plantas que son el lugar ideal para el reservorio de los roedores que transmiten el hanta", planteó el doctor en Lo que Queda del Día.

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