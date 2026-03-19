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Tópicos: País | Medioambiente

Gobierno reingresó plan para salvar a las ranitas de Darwin: Contraloría tomó razón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El programa incluye recuperación del bosque austral y medidas contra la quitridiomicosis que afecta a la especie.

Gobierno reingresó plan para salvar a las ranitas de Darwin: Contraloría tomó razón
 EFE (referencial)
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Tras ser reingresado por el Ejecutivo, Contraloría tomó razón del decreto que aprueba el plan Recoge para la conservación de las ranitas de Darwin.

Desde el ente fiscalizador precisaron que "tras su reingreso, este 18 de marzo, tomamos razón del decreto N°38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan Recoge, para la recuperación, conservación y gestión de las ranitas de Darwin".

"El plan contempla la recuperación del bosque templado austral, esencial para su supervivencia; el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciosa que afecta su piel; e investigación y monitoreo", precisaron.

Esta situación se da en medio de la polémica generada por el retiro de 43 decretos ambientales presentados por el gobierno anterior, los que -de acuerdo a la actual Administración- no cumplían con estándares técnicos y normativos vigentes.

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