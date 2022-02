En Cooperativa conversamos con el director de Greenpeace Chile, Matías Asun, sobre la entrada en vigencia este domingo de la primera etapa de la ley que busca evitar el plástico de un solo uso, como envases, cubiertos, bombillas, entre otros. "Esta es una ley en la dirección correcta, que ha sido resultado fundamentalmente de la presión ciudadana y el trabajo político que hicieron organizaciones ambientales, es un triunfo del movimiento ambiental por la presión y la consciencia", expresó Asun, sin embargo, recalcó que "no alcanza" y que la crisis que atraviesa nuestro planeta "obliga a radicalizar aún más". También criticó el lobby que hacen las empresas, lo que "hace tremendamente necesario seguir avanzando en esta legislación". "En general la industria del plástico ha demostrado un comportamiento mediocre en relación a esto; tengo la impresión de que efectivamente los cambios no dependen de la industria del plástico hoy, porque no vemos voluntad realmente de hacer cambios, los veo arrastrando las patas", sino más bien que es necesario que la ciudadanía actúe y seguir haciendo "evidente lo absurdo que es muchas veces el uso del plástico".

LEER ARTICULO COMPLETO