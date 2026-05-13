La Ley de Humedales Urbanos ha transformado la planificación territorial en Chile, pasando de una invisibilidad casi total a ser el centro de intensos debates sobre seguridad y desarrollo. Según Carolina Rojas, académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, el origen de esta preocupación tiene un hito claro: el desastre natural.

"A mi juicio es después del terremoto del 2010 y de la serie de terremotos que tuvimos después (...) donde se empezaron a ver efectos en los humedales. De hecho, efectos biofísicos, que desaparecieron humedales, aparecieron otros humedales, hubo alzamiento de la costa y hubo muchos problemas en viviendas", explicó Rojas en Una Nueva Mañana.

Antes de la normativa actual, la construcción en estos suelos pantanosos era común debido a su bajo costo, pero los resultados a largo plazo han sido costosos.

Sobre la seguridad de estas edificaciones, la experta recordó las consecuencias de ignorar el tipo de suelo: "El 2010, por ejemplo, que fue el terremoto de Concepción, como no existía esta ley, muchas de las casas que se construyeron sobre humedales terminaron con hundimiento, básicamente. En Valdivia se han demolido casas construidas sobre humedales que se han construido a fines de los años 90".

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