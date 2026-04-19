Bachelet expondrá el martes, ante la Asamblea General, sus propuestas para la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet enfrentará una jornada clave este martes en Nueva York (EE.UU.), donde deberá realizar la defensa oficial de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

La dos veces presidenta, que llegará con el respaldo diplomático de potencias regionales como Brasil y México, tendrá que exponer frente a los representantes de los 193 países que conforman el pleno de la Asamblea General de la ONU.

Su propuesta, detallada en una "declaración de visión" -ya disponible en su sitio web-, se centra en una "reforma continua que fortalezca la coherencia" del organismo, enfocada en la "diplomacia preventiva, medicación y una Secretaría profesional".

Entre sus ejes principales también destaca "el respeto irrestricto al derecho internacional", "la igualdad soberana de los Estados", y el fomento de la "cooperación regional" entre países para enfrentar desafíos globales.

Advertencia de RN y crítica del PS por falta de apoyo

La aspiración de Bachelet ha generado un intenso debate en el escenario político nacional debido a la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de retirar el apoyo de Chile a su candidatura.

Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) dijo que la expresidenta "tiene todo el derecho (de mantener su postulación), pues no está incumpliendo ninguna norma ni nada".

"Tiene que hacer la defensa de su candidatura y, claramente, no la viste el hecho de que su propio país no la apoye", reconoció la parlamentaria, quien apuntó que los roces diplomáticos entre el expresidente Gabriel Boric con EE.UU podrían perjudicar las opciones de Bachelet.

"Es una decisión que tomó el Presidente Boric y no hay nada que hacer a esta altura. No digamos que el Presidente Boric fue un buen jefe de campaña en esa materia, porque lo único que hizo fue pelear con EE.UU. A pesar de todo, existe la posibilidad del veto, pero eso no inhabilita a que ella haga todo el despliegue que tenga que hacer por su candidatura", puntualizó.

El Presidente Boric oficializó la inscripción de Bachelet como candidata a la Secretaría General ONU el 2 de febrero. El 24 de marzo, Kast comunicó que le retiraba el apoyo del Estado de Chile. (Foto: ATON).

Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) calificó como "lamentable" la falta de apoyo de Chile a la candidatura de la exmandataria: "La figura de la Presidenta releva la contingencia política. Lo podría comparar, por ejemplo, con el proyecto de ley que se aprobó para erigir el monumento del Presidente Sebastián Piñera. Uno puede tener muchas diferencias con él, pero sí reconocer el rol que tuvo en nuestro país", cuestionó.

"Desconocer el mismo rol que tuvo la Presidenta Bachelet es desconocer la existencia misma de nuestro país. Considero lo más antirrepublicano posible el no apoyar a una compatriota", enfatizó el parlamentario opositor.

El poder de veto de EE.UU.

Más allá de las diferencias, el camino de Bachelet hacia la Secretaría General de la ONU enfrenta obstáculos técnicos relevantes, pues debe contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Aunque el órgano cuenta con 15 miembros, la definición está en los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido), quienes poseen poder de veto.

"Si al menos uno de los miembros permanentes de ese Consejo no está alineado con la candidatura, entonces esa candidatura se cae. Bachelet podría tener 14 votos a favor y apenas uno en contra, pero si ese en contra es EE.UU., su candidatura va a estar vetada", explicó el analista internacional Guido Larson.

"Creo que todas las señales van en esa dirección (del veto). Incluso uno podría extender ese análisis hacia China, sobre todo viendo el antecedente anterior de entregar un informe bien crítico de las políticas chinas en Xinjiang", agregó el académico de la Universidad del Desarrollo.

La presentación de la exmandataria ante la ONU será transmitida vía streaming entre las 10:00 y las 13:00 horas del martes, instancia en que los otros candidatos a la Secretaría General también deberán exponer sus visiones.