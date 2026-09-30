Boric, exministros y líderes de la oposición se congregan en un "bacheletazo"

Con la participación del expresidente Gabriel Boric, partidos de la oposición realizan a esta hora un encuentro con Michelle Bachelet como una "expresión de cariño, respeto y reconocimiento a su historia, trayectoria y compromiso con Chile".

La actividad reúne a exministros, dirigentes, militantes y adherentes de los partidos Socialista, Comunista, Liberal, PPD, Democracia Cristiana y Frente Amplio en el Teatro Municipal de La Pintana, ubicado en Avenida Santa Rosa 12975.

Se interpreta como un acto de "desagravio" a la exmandataria tras el fracaso de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, y tiene lugar una semana después de su pronunciamiento público -junto a Boric- contra la decisión de José Antonio Kast de adherir al Escudo de las Américas de Donald Trump.

A su llegada, Bachelet recibió un ramo de flores y se proyectó un video sobre su trayectoria política. Además, hubo un minuto de silencio por el fallecimiento del cabo segundo Cristopher Aguilera.

La actividad cuenta con la asistencia de reconocidos exministros de sus administraciones como Francisco Vidal (PPD), Nicolás Eyzaguirre (PPD), Sergio Bitar (PPD) y Mariano Fernández (DC), así como de exintegrantes del Gabinete del Gobierno de Gabriel Boric, como Camila Vallejo (PC) y Jeannette Jara (PC).

Vallejo: "Es un acto para reconocer su trayectoria y su valentía"

La exvocera de Gobierno Camila Vallejo catalogó la actividad como "un acto para reconocer su trayectoria (de la expresidenta) y toda la valentia de la decisión que adoptamos como Gobierno en su momento, y además ella propiamente tal, en emprender esta carrera por llegar a dirigir las Naciones Unidas".

Respecto a los nuevos pasos que dará Bachelet, la extitular de la Secretaría General de Gobierno señaló que "lo que vaya a hacer ella a futuro también será decisión de ella.

"Sin lugar a dudas, el aporte que podrá hacer desde donde pueda hacerlo será contributivo, porque tiene una historia intachable en materia de promoción de la democracia, de los derechos humanos, del multilateralismo, sus preocupaciones en torno a la crisis climática, de la infancia, a los derechos de las mujeres y de los jubilados. Entonces, ya con solo su experiencia de lo que pueda aportar va a ser una contribución", resaltó.

En tanto, el excanciller Mariano Fernández, quien apoyó la candidatura de Bachelet para encabezar la ONU, dijo tener "una opinión bastante clara: creo que si Chile no le hubiera retirado el apoyo el apoyo, habríamos estado muy cerca de ganar".

Asimismo, "si se cometió un error por (parte) del Presidente Boric, que yo coincido que pueda haberse cometido un error, no tenía por qué pagar la presidenta Bachelet el error del Presidente Boric".

Por su parte, la alcaldesa Pizarro fue consultada por el oficio que ingresó la diputada republicana Macarena Santelices por el uso del recinto municipal para realizar la actividad: "Este teatro es de los vecinos y de las vecinas y yo no me voy a negar que una expresidenta o un expresidente pueda venir al teatro municipal", respondió la jefa comunal.