Frente Amplio presiona por candidatura de Bachelet a la ONU: "Es muy poco patriota no apoyar"

Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio (FA), llamó este domingo a respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) y advirtió del costo político para Chile en caso de no apoyarla.

En conversación con Canal 13, el legislador fue consultado por el eventual rol del Gobierno de José Antonio Kast frente al tema, especialmente por la dudas sobre un posible respaldo desde el oficialismo.

"Es muy poco patriota no apoyar una candidatura de un prestigio internacional, fuerte, consistente en materia de derechos humanos, con una trayectoria impecable", manifestó el parlamentario.

"Perderíamos una oportunidad enorme de poner a Chile en el centro del tablero global (...). Habría varios puentes rotos si la decisión no es apoyar a la expresidenta Michelle Bachelet", cuestionó.

"Incertidumbre"

Ibáñez también analizó el escenario económico del país y las medidas impulsadas por el Gobierno del Presidente Kast, afirmando que existe "incertidumbre" respecto a propuestas como las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la limitación en gratuidad y los anunciados ajustes tributarios.

En ese sentido, el militante frenteamplista cuestionó las propuestas sobre reducción de impuestos a grandes empresas: "Sin alternativas de recaudación, lo que se está haciendo es profundizar el déficit", advirtió.

Finalmente, el legislador propuso al Ministerio de Hacienda avanzar en una discusión más extensa, que incluya la instalación de mesas de trabajo junto a especialistas para revisar herramientas como el Mepco.