Paulina Vodanovic, presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por Michelle Bachelet, descartó en El Primer Café que la ex Mandataria vaya a llegar a Chile el próximo 2 de diciembre, pese a que "la prensa ha ido formando un cierto ambiente con este tema". La derrotada candidata a senadora indicó que, de venir Bachelet en las próximas semanas desde la ONU, ocurrirá como en ocasiones anteriores, en forma privada, para las fiestas de fin de año, pero "no es en el contexto electoral, eventualmente, su visita". Vodanovic también explicó el apoyo -anunciado el jueves- de Horizonte Ciudadano a Gabriel Boric: "Era necesario señalarlo explícitamente", ya que el diputado es el único que "garantiza" la defensa de los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana", señaló. Aclaró que los integrantes de la instancia "tenemos autonomía para, dentro de los estatutos, tomar decisiones, por lo tanto lo hicimos (la declaración) como una decisión nuestra", sin consulta a la ex Presidenta.

