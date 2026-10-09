Ignacio Walker: Bachelet y Boric son candidatos de izquierda; no convocan al centro

La semana política ha estado marcada por la apertura mostrada por la expresidenta Michelle Bachelet para asumir una nueva candidatura presidencial con el objetivo de aunar a las fuerzas de oposición y combatir los retrocesos de derechos que, afirmó, son parte de las medidas del Gobierno de José Antonio Kast.

La exmandataria habló de buscar la unidad de todo el progresismo, desde el centro a la izquierda. Sin embargo, este viernes en El Primer Café de Cooperativa el excanciller Ignacio Walker, quien formó parte del Gobierno de Ricardo Lagos, afirmó no sentirse convocado, como persona del centro político, por el anuncio de la expresidenta.

"Yo creo que es perfectamente natural, aunque quedan tres años para la elección presidencial, que el Partido Socialista, los partidos de izquierda, estén explorando sus posibilidades presidenciales. Y hay dos en la pole position, que son Michelle Bachelet y Gabriel Boric. El punto es: ¿y quién nos va a convocar a nosotros, a las personas de centro, de centroizquierda? Es un casillero huérfano de representación política", afirmó quien fuera presidente de la Democracia Cristiana.

"Lo que hay es izquierda dura: gobierno de Boric, Apruebo Dignidad, PC, Frente Amplio; y derecha dura, pues: Kast, Republicanos. Y este es un fenómeno en Chile y en el mundo. En eso estamos, en la polarización. Entonces, el centro, la centroizquierda, que es mi domicilio político desde hace 40 años, está huérfano", profundizó Walker.

"Las candidaturas que estamos viendo, Michelle Bachelet, Gabriel Boric, son candidaturas de izquierda, del mundo de la izquierda. Yo creo que el mundo del centro está eh a la expectativa y está realmente sin representación. Yo creo en un proyecto de mayoría. Yo creo que hay una demanda de centro, de centroizquierda, incluso de centroderecha liberal", sentenció.

Monckeberg: Expresidenta se sobregiró

Una visión más crítica mostró el expresidente de Renovación Nacional Cristián Monckeberg: "Yo creo que la Presidenta se equivocó, se sobregiró, porque una cosa es ser un foco ordenador, que una un apoyo a que las diferentes visiones de centroizquierda, de izquierda, para que confluyan. Está bien, es muy legítimo. Y estos dos años están llamados a eso. Pero a la vez desordena.

"Está bien la primera parte de su de su de su discurso: 'Hay Michelle Bachelet para rato, me van a tener en el país, voy a ayudar y voy a colaborar'. Okey, hasta ahí estaba perfecto. El resto no tiene mucho sentido, desordena, lleva el debate para cualquier lado, sobre todo en la oposición, que es donde se tienen que redescubrir, reinventar, buscar nuevos discursos y buscar nuevos liderazgos", expuso el exparlamentario.

Y apuntó también al Presidente Kast, quien criticó las expresiones de Bachelet: "Yo creo que él no tiene para qué meterse en eso. No tiene para qué opinar de eso. Que el gobierno gobierne, porque no hay elecciones en tres años".

Horst: Fricciona a la oposición

La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, apuntó a que el anuncio de Bachelet generará división en la propia oposición: "Siendo legítimo, yo creo que acá donde mayor se genera ruido es el precisamente en el mismo sector que busca liderar. Porque había varios ya que se veían como candidatos presidenciales, que ahora han quedado más en la sombra".

"Estratégicamente, desde un punto de vista de una oposición que busca reordenarse, que busca rearticularse, que busca encontrar un camino común, me parece que no le hace no un favor, sino más bien va generando también al interior de ese bloque, que ya está tremendamente tensionado, mayores fricciones", expuso la economista.

"Estratégicamente para ese sector no creo, no siento que sea una frase afortunada", sentenció.

Eyzaguirre: Sobreinterpretación de sus palabras

Otra perspectiva mostró Nicolás Eyzaguirre, quien fuera ministro de Michelle Bachelet en tres carteras diferentes durante sus dos gobiernos y participó en el acto de homenaje de paeridos de oposición a la figura de la expresidenta: apuntó a una "sobreinterpretación" de sus dichos.

"Le preguntaron 'el dicho dice que no hay segunda sin tercera'. Ella respondió 'yo creo que sí'. Significa: sí hay segunda sin tercera, o sea que aquí yo no estoy hablando de candidaturas presidenciales", expuso al analizar la lógica de las palabras de la exmandataria.

"Se está sobreinterpretando para tirar la pelota a la cancha de al lado y desordenarnos entre nosotros. Queda mucho todavía. La Presidenta es un liderazgo que va a usar su liderazgo y su emocionalidad para converger", añadió Eyzaguirre.

"Yo creo que es necesario ampliar las alianzas, tener gobiernos de auténticas mayorías; no de mayoría falsa de segunda vuelta. Necesitamos una convergencia hacia el centro, pero queda mucho camino", sentenció.