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Tópicos: País | Michelle Bachelet

"¿Qué pasó?": Kast pide evaluar "políticas públicas" ante un eventual Bachelet III

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario admitió que "es legítimo y es muy bueno tener distintos liderazgos", aunque emplazó a revisar si las decisiones del pasado "fueron las correctas o no las correctas".

"¿Qué pasó hace 12 años con la reforma tributaria?", cuestionó el jefe de Estado en el marco del Encuentro Empresarial del Sur.

 ATON (archivo)

Las críticas de Kast también apuntaron al legado en materia laboral, educacional y a la situación en las fronteras.
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El Presidente José Antonio Kast emplazó este jueves a evaluar los resultados de las reformas estructurales implementadas hace más de una década, aludiendo a una posible tercera postulación a la presidencia de Michelle Bachelet.

En el marco del Encuentro Empresarial del Sur realizado en Valdivia, Kast dedicó un tramo de su discurso a reflexionar sobre el debate electoral venidero y el rol de las administraciones que lo antecedieron.

Pese a no mencionar explícitamente el nombre de la otrora mandataria, el jefe de Estado utilizó la frase "la tercera es la vencida" para abordar las versiones que apuntan a una nueva opción presidencial de Bachelet, condicionando la validez de su eventual retorno a una revisión de sus políticas públicas.

"Algunos ya están pensando en la próxima elección. Yo decía la tercera es la vencida. Creo que es legítimo y es muy bueno tener distintos liderazgos. Es muy bueno para un país tener buenos liderazgos. Lo que sí hay que dejar asentado, siempre, es si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas anteriores fueron las correctas o no las correctas. Eso hay que evaluarlo", advirtió el Presidente.

 

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El Mandatario emplazó a revisar si las decisiones del pasado "fueron las correctas o no las correctas". (FOTO: ATON)

 

En esta línea, cuestionó y enumeró las medidas de hace 12 años que, a su juicio, explican las complejidades que hoy enfrenta el país en distintas áreas estratégicas.

"¿Qué pasó hace 12 años con la reforma tributaria? Evaluémoslo. ¿Qué pasó hace 12 años con la reforma laboral en sus inicios? ¿Qué pasó hace 12 años con la reforma educacional que hoy día nos tiene ocupados? ¿Qué pasó con nuestras fronteras hace 12 años?", cuestionó el Mandatario.

Concluidas sus palabras en la cita empresarial, la autoridad nacional se retiró de los salones del Hotel Dreams de Valdivia resguardado por su equipo de seguridad y sin entregar declaraciones a la prensa.

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