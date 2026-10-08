Alvarado ante apertura presidencial de Bachelet: "En tres años y medio más conversamos"

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, restó importancia a las recientes declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, quien no descartó una tercera postulación a La Moneda para las elecciones de 2029, tras su fallida candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En entrevista con el canal TVU de la Universidad de Concepción, la exjefa de Estado (2006-2010, 2014-2018) y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue consultada sobre un eventual retorno al sillón presindencial bajo la premisa de si "¿no hay segunda sin tercera?". Tras una breve pausa, la militante socialista respondió: "Yo creo que sí... yo creo que sí".

Durante la conversación, Bachelet advirtió además que le da "terror retroceder en derechos" en el contexto actual, sobre todo en el caso de las mujeres, dónde "ha sido más difícil, más lento".

"Voy a seguir haciendo lo que yo pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos", aseveró.

La respuesta del Ejecutivo

Desde el Palacio de La Moneda, el biministro Alvarado descartó que la posición de la exmandataria responda a una falta de respaldo del Ejecutivo a su postulación en la ONU: "Son dos cosas distintas".

"La expresidenta Bachelet tiene una trayectoria de servicio público, hoy ella realiza una expresión de deseo y cuando se inscriban las candidaturas, en tres años y medio más, conversaremos respecto a las viabilidades políticas, o si efectivamente llega a materializarse esa expresión de deseo", señaló el titular del Interior y la Segegob.

En esa línea, el secretario de Estado afirmó que "hoy día es muy poco lo que puedo decir, y yo creo que las opiniones hay que buscarlas en la oposición, donde hay diversos liderazgos que tienen, a lo mejor, el mismo interés".

Finalmente, Alvarado enfatizó que "al Gobierno, lo que nos motiva es trabajar por las materias por las cuales fuimos elegidos: retomar el rumbo del crecimiento económico; generar oportunidades de empleo; que lleguen más inversiones, dar certeza jurídica a quienes quieren invertir en nuestro país; dar certezas administrativas; resolver los problemas sociales, y en eso estamos trabajando día a día".

"Lo que se genere en el debate político, obviamente, no somos ajeno al mismo, pero no es nuestra preocupación central y principal hoy día la expresión de deseo de la expresidenta Bachelet", concluyó.