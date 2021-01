La senadora y presidenciable DC Ximena Rincón dijo haber sido sacada de contexto cuando manifestó que "el cariño hacia la Presidenta Bachelet se ha ido diluyendo" entre los chilenos. Según explicó en El Diario de Cooperativa, respondió aquello cuando le preguntaron "si sería muy complicado" que la ex Mandataria apoyara la candidatura de su correligionaria Paula Narváez (PS), en lugar de la suya. "Dije que no veía eso como un tema en la calle, donde no era eso el punto más importante, sino que cómo dábamos respuesta a la ciudadanía, pero no dije que no se quisiera a la Presidenta", insistió.

LEER ARTICULO COMPLETO