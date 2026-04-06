Ministra defendió salida de directora de SernamEG por "la buena continuidad del servicio"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, compareció este lunes ante la Comisión de Mujer del Senado en medio de la controversia por la salida de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco.

Durante la sesión, la secretaria de Estado fue consultada por la desvinculación de la autoridad, quien se encontraba en tratamiento contra el cáncer. Al respecto, sostuvo que la decisión responde a criterios internos de funcionamiento del servicio.

"Hubiésemos preferido que se nos consulte antes de realizar críticas públicas, en vista de que nuestra decisión se basa en la confianza y la buena continuidad de nuestro servicio", señaló la ministra, agregando que "recibimos una licencia médica posterior a la notificación, la cual nos corresponde recibir y también dar cumplimiento".

La polémica generó cuestionamientos desde distintos sectores. Parlamentarias de oposición manifestaron su disconformidad con las explicaciones entregadas y anunciaron que oficiarán al ministerio para solicitar mayores antecedentes por escrito.

La subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, señaló:"No es una situación cómoda para nadie. Yo también he sido por años funcionaria pública, también he sido desvinculada de manera poco decorosa".

"Hay hartas situaciones que a lo mejor en el ámbito de las mujeres tenemos que ir evaluando cómo nosotros enfrentamos estas salidas de los cambios de gobierno", reflexionó la subsecretaria.

En la instancia, la ministra también abordó el ajuste del 3% instruido por el Ministerio de Hacienda a las distintas carteras, asegurando que programas prioritarios no se verán afectados. Entre ellos, destacó la continuidad del programa Mujeres Jefas de Hogar.