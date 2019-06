Contralor: Decían que era de derecha y hoy dicen que soy del Frente Amplio

El contralor Jorge Bermúdez expuso este miércoles ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para explicar la desvinculación de tres funcionarios que habían denunciado disparidad de criterios en auditorías, donde acusó que, "normalmente, las personas para aferrarse a sus puestos hacen estas denuncias".

Bermúdez no fue citado, sino que asistió voluntariamente a la sesión a las 15:00 horas contactando previamente al presidente de la instancia, diputado DC Matías Walker.

El pasado 31 de mayo fueron desvinculados jefe de la Dirección de Análisis Contable (DAC), Patricio Barra, y sus subalternos Ignacio Tapia y Pablo Soto; y estos últimos aseguraron -según informó La Tercera- que solicitarán reintegrarse a sus funciones aduciendo a que su salida fue "bajo presión".´

La tesis que mantienen los ex funcionarios es que alertaron al contralor de la existencia de distintos parámetros a la hora de medir las contabilidades en distintos municipios de nuestro país.

Ante la comisión, Bermúdez defendió la decisión de desvincular a los funcionarios: "A mí me parece que hemos sido arrastrados mediáticamente a una especie de poner en tela de juicio las facultades del contralor".

"Por un lado dicen que soy autoritario, por otro lado dicen que me falta liderazgo, hace un año y medio me decían que era de derecha porque fiscalizaba al Gobierno y hoy me dicen que soy del Frente Amplio. Lo único que puedo decir que estamos tratando de hacer el trabajo", aseguró.

Esto último en referencia a los cuestionamientos a municipios a cargo de alcaldes del partido, como Viña del Mar y La Florida por millonarios déficits, por los que ha recibido duras críticas de la UDI, e incluso el alcalde de este último municipio, Rodolfo Carter, anunció una querella en su contra acusándolo de ser "funcional a los intereses de la izquierda".

🔸 Contralor Jorge Bermúdez asiste a Comisión de Constitución.

El contralor indicó que "después de muchos años en que ellos no habían detectado ninguna irregularidad y, justo, el último día detectan la irregularidad y después de que se les pide la renuncia hacen la denuncia... Aquí ejercí las facultades, me parece que después de tres años y medio tengo derecho a hacer ajustes en el equipo".

Consultado respecto a si hay constancia de que existen distintos parámetros para medir, por ejemplo, los déficit o superávit de las municipalidades, el contralor se remitió a un documento enviado en mayo de este año a todos los municipios para recordarles cuáles son las reglas a la hora de declarar ingresos y egresos.

Comisión no recibirá a funcionarios despedidos

Uno de los integrantes de la comisión, el diputado de la UDI Jorge Alessandri -cuyo partido ha sido muy crítico sobre el rol de Bermúdez- quiso solicitar que se escuchara en una próxima sesión a los funcionarios desvinculados, lo que fue negado por el presidente de la instancia parlamentaria.

Tras esta negativa, Alessandri manifestó que "las comisiones tienen el derecho y el deber de escuchar y hoy propuse que invitáramos a los funcionarios de la Contraloría a los que se les pidió la renuncia, según ellos, porque el contralor tenía criterios dispares para evaluar las contabilidades de los municipios".

"El presidente de la comisión, diputado Matías Walker, me ha dicho que solamente esta comisión va a invitar a representantes de organismos que fiscaliza. Ha inventado una nueva regla para privarnos de escuchar la otra versión", cuestionó.

En respuesta, el diputado Tomás Hirsch (PH) indicó que "ésta no es una comisión investigadora y tampoco se trata de estar haciendo un careo acá. Segunda vez que (Bermúdez) viene a la comisión, segunda vez que nos muestra un PowerPoint en el cual deja clarísimo que ha habido situaciones profundamente irregulares en las municipalidades que ellos han auditado".

"Es muy lamentable que la derecha, en vez de hacerse cargo de que en Viña (del Mar) había facturas escondidas en roperos, buscan atacar al contralor. El documento al que hace referencia el diputado Alessandri es un documento que la Contraloría emitió y envió a las municipalidades justamente porque no están aplicando los criterios que se les ha recomendado", aseveró.

Eso sí, los funcionarios desvinculados serán recibidos por la Comisión de Gobierno.