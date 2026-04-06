Contraloría detectó que municipios gastaron más en celebraciones que en ayuda social en 2024 y 2025

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que múltiples municipalidades del país gastaron más recursos en celebraciones que en asistencia social a personas durante 2024 y 2025, en un análisis que abarcó a 345 comunas y que evidenció desembolsos por más de $31 mil millones en este tipo de actividades.

El informe, contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, examinó órdenes de compra, registros de Mercado Público y datos presupuestarios municipales, excluyendo gastos de corporaciones y celebraciones de carácter transversal como Fiestas Patrias.

De acuerdo con el análisis, en 2024 comunas como Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron diferencias superiores a $90 millones entre lo destinado a celebraciones y a asistencia social. En 2025, la situación se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica.

El gasto total en celebraciones alcanzó los $31.034 millones, con un 39% destinado a producción de eventos y servicios asociados, como arriendo de equipos, baños químicos y catering, lo que equivale a más de $12.095 millones.

Entre las actividades con mayor gasto figuran conmemoraciones como el Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y del Padre, además de festividades como Halloween.

Asimismo, se identificaron recursos destinados a celebraciones específicas como el "Día de la sonrisa", "Día de la primavera" o "Día del profesional", entre otras, que en conjunto sumaron más de $136 millones.

El informe también da cuenta de que 118 municipios en 2024 y 104 en 2025 superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones y $38 millones por comuna, respectivamente.

En términos per cápita, el gasto promedio nacional fue de $9.064, pero algunas comunas presentan cifras considerablemente más altas, como Río Verde, Sierra Gorda, Camarones, Laguna Blanca y Torres del Paine.

Además, 11 municipalidades acumularon más de $360 millones en celebraciones durante el período analizado, entre ellas Alto Hospicio, Arica, Pozo Almonte, Victoria, Teno y Melipilla.

Ante estos resultados, la Contraloría recordó que, según la ley, el gasto municipal debe estar orientado al cumplimiento de sus funciones y al beneficio de la comunidad, bajo criterios de eficiencia y uso adecuado de recursos públicos.

En ese marco, el organismo anunció que realizará fiscalizaciones y exámenes de cuentas en aquellos municipios que presenten incumplimientos o niveles de gasto en celebraciones superiores al gasto social y al promedio nacional.