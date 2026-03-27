Recién nacidos con profesiones: Contraloría detecta graves fallas en sistema del Registro Civil

Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó múltiples fallas en el sistema de emisión de cédulas y pasaportes del Registro Civil, incluyendo casos como la entrega de documentos a recién nacidos que figuraban con profesiones.

En noviembre de 2024 comenzó a operar el Nuevo Sistema de Identificación (NSI), con el objetivo de modernizar la emisión de cédulas de identidad y pasaportes en el país.

Sin embargo, según el informe de la Contraloría, la plataforma evidenció problemas operativos en sus primeras semanas, con errores en los datos, como abreviaciones incorrectas, cédulas sin activar y registros que asignaban profesiones inexistentes tanto a adultos como a menores de edad.

A ello se suman retrasos masivos en la entrega de documentos. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 se realizaron más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales 168 mil documentos fueron entregados fuera de plazo, con demoras que alcanzaron hasta 89 días hábiles. Además, se registró una acumulación de más de 218 mil solicitudes pendientes.

El informe también detectó fallas en la gestión interna, como la falta de supervisión y problemas en los sistemas de pago, que obligaron a implementar soluciones de emergencia. Esto derivó en gastos adicionales y en el pago por servicios no prestados, cómo la implementación de 1.270 estaciones de trabajo, pese a que 436 nunca fueron habilitadas.

Estas deficiencias implicaron una pérdida fiscal cercana a los $2.478 millones.

Asimismo, la Contraloría estableció incumplimientos por parte de la empresa a cargo del sistema, por lo que instruyó al Registro Civil iniciar el cobro de multas que superan los $3.393 millones.

Debido a las irregularidades detectadas, el organismo fiscalizador anunció la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.