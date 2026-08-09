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Tópicos: País | Organismos del Estado | PDI

Diputados piden esclarecer posible ataque informático a empresa de telecomunicaciones

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, diputado René García (RN), aseveró que la situación "no se puede relativizar ni esconder debajo de la alfombra".

La Fiscalía Centro Norte y la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias para verificar el ciberataque realizado por el grupo "Lilac Typhoon", vinculado a China.

Diputados piden esclarecer posible ataque informático a empresa de telecomunicaciones
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Diputados de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja pidieron al Ministerio Público esclarecer el presunto espionaje informático de un grupo asiático a empresas de telecomunicaciones en el país.

Según publicó El Mercurio, la Fiscalía Centro Norte y la Policía de Investigaciones realizan diligencias para verificar "posibles ataques informáticos" por parte de un grupo de ciberespionaje, denominado "Lilac Typhoon", vinculado a China, que presuntamente accedió a información de empresas como Entel, Movistar, Telmex, entre otras.

Ante esto, el presidente de la instancia, diputado Rene García (RN), aseveró que "Chile necesita saber si se puso en riesgo información sensible (...) Cuando hablamos de eventuales acciones de ciberespionaje que podrían comprometer información, telecomunicaciones o infraestructura crítica de nuestro país, no podemos relativizar la situación ni sacar conclusiones anticipadas".

"Lo que corresponde ahora es que las instituciones competentes hagan su trabajo y que exista plena transparencia respecto de los hechos, de las alertas que recibió el Estado y de las medidas que se adoptaron frente a ellas (...) No se puede relativizar ni esconder debajo de la alfombra", sostuvo.

En una línea similar, el diputado Fabián Ossandón (PDG) planteó: "No podemos permitir que potencias extranjeras vulneren nuestra seguridad nacional ni metan sus manos en las empresas de telecomunicaciones que manejan los datos privados de millones de chilenos (...) La soberanía de Chile y la privacidad de nuestros ciudadanos no se transan ante ninguna influencia internacional".

El diputado Leandro Kunstmann (Republicanos) aseveró que "el denominado Tifón Lila parece ser una de las operaciones de ataque cibernético más grande en la historia de nuestro país y es por eso que además se deben adoptar todas las medidas que permitan fortalecer y robustecer nuestros sistemas informáticos y nuestra defensa ante ataques de esta naturaleza".

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