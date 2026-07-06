El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en el Palacio de La Moneda una ceremonia de reconocimiento a los 45 rescatistas del Grupo USAR de Bomberos de Chile, tras concluir una misión humanitaria de diez días en el estado de La Guaira, uno de los más afectados de Venezuela producto de los terremotos.

El contingente nacional, que regresó al país tras prestar apoyo técnico especializado ante la emergencia en el país caribeño, fue condecorado por su labor estratégica, la cual permitió el rescate con vida de una persona que permanecía atrapada bajo los escombros.

"Puedo decirles que los chilenos nos sentimos orgullosos de nuestros bomberos y de los rescatistas USAR. Es algo que a cualquier chileno lo llena de orgullo. Nos alegramos que hayan vuelto todos sanos y salvos y que ya puedan encontrarse con sus familias y que reciban ese abrazo de cada uno de sus seres queridos, que va a reflejar el abrazo de todo Chile", señaló el Mandatario.

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