El Gobierno Regional Metropolitano entregó este martes un nuevo carro, el BM-9, un carro Rosenbauer Cobra 104, al Cuerpo de Bomberos de Santiago, que representa la mayor asignación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para material mayor en la historia de la institución, además de ser el carro de mayor costo actualmente operativo en el país.

La unidad permitirá ampliar las capacidades de respuesta ante incendios y rescates en altura, así como enfrentar emergencias en espacios de difícil acceso. Cuenta de una plataforma de 31,7 metros y un brazo telescópico de múltiples secciones que permite operar con precisión en diferentes escenarios.

El plan de inversión del Gobierno Regional suma más de 30.000 millones de pesos, destinados a cinco reposiciones, una construcción, un mejoramiento y una ampliación de infraestructura, además de equipamiento operativo. En esa línea, el proyecto contó un aporte de 1.900 millones de pesos del GORE de Santiago y una contribución de 17 millones de pesos del Cuerpo de Bomberos. El valor total de la orden de compra del vehículo superó los dos millones de dólares.

El gobernador Claudio Orrego destacó que "una ciudad preparada es siempre una ciudad más segura, y eso significa invertir en prevención (…) Esta nueva maquinaria permitirá enfrentar emergencias en condiciones especialmente complejas, llegando a lugares de difícil acceso y, al mismo tiempo, protegiendo la vida de nuestros voluntarios".

LEER ARTICULO COMPLETO