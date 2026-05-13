Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.3°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Lanzan medallas de bronce con emblemáticos personajes de la historia

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Casa de Moneda presentó su nueva colección de "Héroes Patrios", que retrata a seis personajes emblemáticos de la historia de Chile en monedas de bronce.

La serie reúne a José Miguel Carrera, Caupolicán, Lautaro, Bernardo O'Higgins, Arturo Prat y Manuel Rodríguez, en piezas de 28 milímetros, presentadas en una caja acrílica, lo que permite tanto su conservación como exhibición; y por un valor de 6.999 pesos cada una, a través de la tienda online de la empresa estatal.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados