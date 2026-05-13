La Casa de Moneda presentó su nueva colección de "Héroes Patrios", que retrata a seis personajes emblemáticos de la historia de Chile en monedas de bronce.

La serie reúne a José Miguel Carrera, Caupolicán, Lautaro, Bernardo O'Higgins, Arturo Prat y Manuel Rodríguez, en piezas de 28 milímetros, presentadas en una caja acrílica, lo que permite tanto su conservación como exhibición; y por un valor de 6.999 pesos cada una, a través de la tienda online de la empresa estatal.

LEER ARTICULO COMPLETO