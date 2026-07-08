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La encuestadora Cadem dio a conocer resultados de sus sondeos en Chile respecto al Mundial y publicó el ranking de los futbolistas más guapos del torneo, un listado encabezado por Cristiano Ronaldo.
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