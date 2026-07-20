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Tópicos: País | Población | Adulto mayor

Cecilia Morel y Jeannette Jara son parte del jurado de "100 Líderes Mayores"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Este reconocimiento nos ayuda a cambiar la mirada sobre el envejecimiento", dijo la exprimera dama.

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Como "transversal" calificó Conecta Mayor UC la composición del jurado que este 2026 definirá a los ganadores de la iniciativa "100 Líderes Mayores", presentando a integrantes como la exprimera dama Cecilia Morel y la exministra y otrora candidata presidencial Jeannette Jara.

La sexta edición de la instancia, que reconoce a personas de 75 años y más por su aporte a la sociedad, tiene abierta su postulación hasta el 27 de agosto, a través del sitio web lideresmayores.cl.

Rosa Devés, exrectora de la U. de Chile; Marcelo Hernández, cantante y animador de "Cachureos"; Myriam Tamayo, dirigenta del transporte; Fanny Pollarolo, psiquiatra y exparlamentaria; y Carlos Caszely, exfutbolista; son también -entre otros- parte del jurado.

"Para mí es un honor ser parte del jurado de '100 Líderes Mayores'", explicó Morel, quien cree que "este reconocimiento nos ayuda a cambiar la mirada sobre el envejecimiento, valorando a personas que con sus años han sido y siguen siendo un aporte al país".

Por su parte la exministra Jara comentó: "Con gran entusiasmo acepté la invitación para sumarme a esta iniciativa que da valor a las personas mayores y reconoce su autonomía y liderazgo".

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