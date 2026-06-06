Lanzan guía para que adultos mayores puedan activar el cupón de gas de manera sencilla

La fundación Conecta Mayor UC lanzó una guía paso a paso para que los adultos mayores puedan activar el cupón de gas licuado -otorgado por el Gobierno- de manera sencilla y sin inconvenientes.

La herramienta, disponible a través de la aplicación Espacio Mayor, busca facilitar y agilizar el procedimiento mediante un breve instructivo "con el fin de que llegue a la mayor cantidad de personas", explicó Sofía Rivas, directora ejecutiva de Conecta Mayor UC.

"Como consecuencia de la profunda brecha digital, sólo el 23% de las personas mayores en Chile utiliza internet para realizar trámites. Si sumamos a esto que el procedimiento de obtención del cupón de gas licuado no es sencillo, resulta complejo para una parte importante de los seniors obtener el beneficio, tomando en cuenta que está dirigido a las familias de hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares", enfatizó la representante.

La app Espacio Mayor, de acceso gratuito, cuenta con una interfaz con botones grandes, navegación intuitiva y lenguaje sencillo, "pensada especialmente para quienes poseen menos habilidades digitales", precisaron sus creadores.

El beneficio, enmarcado en el Plan Chile Sale Adelante del Ejecutivo, equivale a un cupón de gas de 27 mil pesos y puede activarse hasta el 30 de junio.