UC lanzó guía para que adultos mayores puedan activar el cupón de gas de manera sencilla
La herramienta, disponible a través de la app Espacio Mayor, busca agilizar el acceso al beneficio ante "la profunda brecha digital" que sufren las personas mayores de 60 años.
"El procedimiento resulta complejo para una parte importante de los seniors", explicaron sus creadores.
La app cuenta con una interfaz con botones grandes, navegación intuitiva y lenguaje claro, pensada "especialmente para quienes poseen menos habilidades digitales".