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Creciendo Juntos: Síndrome de Down e inclusión

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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En este capítulo de Creciendo Juntos en Cooperativa, abordamos la importancia de la inclusión de niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down, en el marco de su día conmemorativo.

Junto a Carolina Gallardo y Paola Videla, de Fundación Down Up, conversamos sobre los desafíos actuales en educación, trabajo y sociedad, además del rol fundamental que cumplen las familias en el desarrollo y bienestar de las personas con esta condición.

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