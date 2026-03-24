En este capítulo de Creciendo Juntos en Cooperativa, abordamos la importancia de la inclusión de niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down, en el marco de su día conmemorativo.

Junto a Carolina Gallardo y Paola Videla, de Fundación Down Up, conversamos sobre los desafíos actuales en educación, trabajo y sociedad, además del rol fundamental que cumplen las familias en el desarrollo y bienestar de las personas con esta condición.

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