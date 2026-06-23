Abogada chilena fue elegida para integrar el Comité ONU de Derechos del Niño

La Cancillería y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informaron que la doctora en Derecho Carmen Domínguez Hidalgo fue elegida para integrar el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La abogada consiguió 112 votos para optar a uno de los nueve cupos que se renovaban para el periodo 2027-2031. Estos eran disputados entre 16 candidatos, "lo que deja en evidencia el amplio apoyo que recibió la representante chilena entre los 196 Estados parte de la Convención", destacó la Cancillería.

La ministra María Jesús Wulf valoró el conocimiento y rigurosidad de Domínguez en materia de derechos de la niñez, aseverando que "será un aporte significativo en esta instancia internacional, donde sin duda será escuchada y reconocida".

Asimismo, el canciller Francisco Pérez Mackenna complementó que "su mirada experta, arraigada en los estándares internacionales y nutrida por una práctica jurídica de excelencia, será fundamental para avanzar en la garantía efectiva de los derechos de cada niño y adolescente en el mundo".

El Comité de Derechos del Niño se compone de 18 expertos independientes y supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia por parte de sus Estados miembros.

Domínguez cuenta con más de 35 años de trayectoria en la promoción y protección de los derechos niñas, niños y adolescentes. Abogada de la Universidad de Concepción y doctora en Derecho de la Universidad Complutense, de España, posee experiencia en el sector público y privado, además de experiencia internacional.

En el ámbito público, la académica de la Pontifica Universidad Católica ha asesorado al Congreso y participado en debates de proyectos de ley relativos a infancia. En 2010 fue parte de la Comisión Presidencial sobre Legislación de Maternidad e Infancia, y en 2024 participó de la Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la Verdad sobre violaciones a los DD.HH. de niños y adolescentes bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename).