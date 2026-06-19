Tras el hallazgo de menores haitianos en Estación Central y Graneros, la directora de la Fundación Red Inmigrante, Verena Kulenkampff, denunció un sesgo racial en el tratamiento del caso. Kulenkampff fue tajante al señalar que la etiqueta de "trata" se instaló: "No por ser un chárter y porque son todos afrodescendientes o, si me pongo más extrema, negritos, es tráfico, porque también se está haciendo un prejuicio sobre la comunidad haitiana que está haciendo las cosas bien", afirmó.

La experta advirtió que el asunto ha sido utilizado políticamente para instalar narrativas de crimen organizado, ignorando la precariedad económica que obliga a los padres a recurrir a tutores para traer a sus hijos desde la isla. Según Kulenkampff, esta "exacerbación" de la noticia está perjudicando gravemente a los inmigrantes haitianos, quienes hoy viven con el temor de que sus procesos de reunificación familiar sean cancelados definitivamente producto del estigma social y la presión mediática.

Finalmente, Kulenkampff apuntó a una falla en el seguimiento de las instituciones chilenas, cuestionando por qué organismos como el Registro Civil o Migraciones no detectaron la falta de documentos en los plazos legales.

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