Eyzaguirre y la megarreforma: Creo que Quiroz tiene cierta impronta ochentera

El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) abordó la megarreforma impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien comparó con el otrora ministro Hernán Büchi al percibir en él "cierta impronta ochentera".

En conversación con La Tercera, el extitular de Hacienda afirmó estar de acuerdo "con dos elementos" del proyecto estrella del Gobierno, que apuntan a elevar el crecimiento: "La reducción del impuesto corporativo de 27% a 23% y la simplificación de los trámites ambientales", aseguró.

"Y como aumenta el déficit fiscal, puede terminar siendo contraproducente, porque en el tiempo un mayor déficit fiscal, más tarde o más temprano, se paga con menos crecimiento. Haciendo las sumas y las restas, si no corregimos las partes inapropiadas, esto puede terminar siendo inefectivo", matizó el economista.

"El último estudio internacional que hay sobre ejemplos de rebaja del impuesto corporativo concluye que, en promedio, tuvo cero efecto en el crecimiento, y la explicación central es que los países que lo hicieron no fueron capaces de evitar el deterioro sobre las finanzas públicas. Evitar el deterioro de las finanzas públicas no es un problema de ortodoxia fiscal, sino que se paga con menos crecimiento, tarde o temprano. Anula el efecto. El deterioro fiscal está subestimado en el proyecto...", complementó.

"Visión profundamente ideológica"

Al ser consultado por la visión ideológica que percibe detrás de la iniciativa, Eyzaguirre respondió: "Tú puedes discutir cuánto mayor crecimiento te va a producir la baja del impuesto corporativo, la simplificación de los trámites ambientales, pero todos estaríamos relativamente de acuerdo en que va a producir crecimiento".

"También puedes discutir que ese crecimiento no va a compensar íntegramente la pérdida de recaudación y que eso podría eventualmente retrotraer el efecto positivo. Pero cuando ya entras a las otras medidas que no favorecen el crecimiento y que desfinancian al fisco, entonces uno se pregunta, ¿por qué?", reprochó.

En esa línea, el exjefe de la billetera fiscal enfatizó que la megarreforma contiene "un conjunto de otras medidas no tiene ningún impacto sobre el crecimiento y el empleo, y son francamente regresivas desde el lado que lo mires. ¿Y por qué hacen algo que no favorece el crecimiento y que es regresivo? Ahí entro al terreno de la especulación, pero creo que tiene que ver con una forma de ver el mundo, profundamente ideológica, que piensa que cuanto más pequeño el Estado, mejor".

"Impronta ochentera"

Finalmente, el también extitular de la Segpres señaló que el ministro Jorge Quiroz le recuerda a las medidas que adoptó el extitular de Hacienda, Hernán Büchi, en la década de los ochenta.

"Creo que tiene una cierta impronta ochentera. En su momento, (Hernán) Büchi bajó fuertemente los impuestos corporativos y bajó brutalmente el gasto fiscal en educación, salud. En esa época, después de la crisis del 82, no había mercado de capitales, por tanto, bajarle fuerte el impuesto corporativo a las empresas era esencial para que tuvieran caja para poder invertir. Hoy día no es la misma situación", concluyó.