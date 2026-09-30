Ejecutivo concretó noveno vuelo de expulsión con 40 personas de Colombia y Perú

Este miércoles despegó el noveno vuelo de expulsión bajo la actual Administración, concretando la salida de 40 personas con destino a Colombia y Perú.

El prefecto Ernesto León de la PDI, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional, detalló que los expulsados se desglosan en "32 (personas) son de nacionalidad colombiana y ocho de nacionalidad peruana".

El detective agregó que 19 de ellos fueron "por expulsiones administrativas y 21 por expulsiones judiciales. Tenemos diferentes personas de interés, 12 específicamente, que tienen antecedentes policiales por robo con violencia, tráfico de drogas, robo por sorpresa".

"Tenemos una persona de nacionalidad peruana que tiene una orden de detención en su país, que tiene una orden de expulsión en su país, y también otras personas que están requeridas en Colombia", puntualizó.

Más de 1.700 expulsados en lo que va del año

Con este nuevo vuelo, ya son más de 1.700 las personas expulsadas en lo que va del año, lo que se suma a 10.197 salidas voluntarias, de las cuales un 79% corresponde a ciudadanos de nacionalidad venezolana, según cifras del Ejecutivo.

"Las expulsiones durante el año 2026 llegan a 1.764 extranjeros, lo que da cuenta de que se han superado ampliamente los registros de cada uno de los años del Gobierno anterior. Respecto de los incidentes en frontera, en el período enero-agosto del 2026 se detectaron más de 4.390 casos, y entre enero y agosto del 2026 en frontera se han detectado 286 casos", informó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

La autoridad también valoró el avance legislativo de proyecto de ley sobre expulsiones -que fue aprobado en la comisión mixta del Congreso- y que, en caso de recibir el visto bueno en ambas cámaras, permitirá a la PDI ingresar con orden judicial a los domicilios de extranjeros que cuenten con orden de expulsión tramitada y pendiente.