Estado de emergencia en Perú complica salida de migrantes en frontera norte

Una compleja situación se vive este viernes en la frontera norte de Chile, donde se registraron manifestaciones y bloqueos de ruta por parte de migrantes que no han podido ingresar a Perú debido a falta de documentación y el despliegue militar del país vecino.

Decenas de personas se encuentran varadas producto del amplio contingente policial y castrense que desplegó Perú luego de que su presidente, José Jerí, decretara estado de emergencia en la frontera.

La situación provocó la molestia de algunos migrantes, quienes comenzaron a manifestarse y provocaron la interrupción del tránsito al bloquear la ruta, por lo que Carabineros debió intervenir con personal de Control de Órden Público (COP).

Gobierno insta por solución diplomática

Ante la gravedad de los hechos, el Presidente Gabriel Boric encabeza este viernes una reunión de emergencia -en el Palacio de La Moneda- junto a los ministros del Interior, Defensa y Justicia para coordinar una solución diplomática.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que "el Estado de Perú ha tomado una decisión sobre un cierto despliegue y ha intensificado determinado tipo de control en la frontera. Solo nosotros podemos decir que con Perú mantenemos un diálogo diplomático y de gestión activo".

"Respecto de los hechos que están ocurriendo en la actualidad, esa conversación se mantiene activa entre ambas cancillerías. El propósito central es evitar una crisis humanitaria en la zona", agregó el secretario de Estado.

Cordero también se refirió a la advertencia que hizo José Antonio Kast a los migrantes: "Creo que hay que ser cuidadoso, porque en ocasiones la retórica tiene consecuencias, especialmente en asuntos que son de Estado", respondió.

"El cuidado de la frontera es un asunto de Estado. Y nosotros debemos evitar que asuntos de Estado se transformen en controversia de campaña y, lo que me parecería más serio, es evitar tratar a las personas como medios o recursos políticos", enfatizó el ministro.