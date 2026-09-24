Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago18.3°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Experto desecha "ridícula" propuesta de Ossandón para que migrantes salgan y vuelvan a entrar con visa

Publicado: | Fuente: Cooperati | Foto: ATON (archivo)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, desechó en Cooperativa la propuesta del senador Manuel José Ossandón, quien aseguró haber convencido al Presidente Kast sobre una fórmula en que los migrantes "salen (del país) y vuelven (a entrar), pero con la visa".

"Vamos a hacer algo que parece ridículo pero va a ser importante, va a tomar una micro, va a pasar hacia Mendoza, pero antes de llegar a Argentina, da la vuelta el bus y va a entrar de nuevo a Chile. Así va a ser, esa gente va a entrar por la puerta y va a poder ser un aporte", propuso el parlamentario de Chile Vamos.

En conversación con Una Nueva Mañana, el experto sostuvo que el "pensar que solamente con expulsiones y salidas voluntarias vamos a resolver el problema de irregularidad que tenemos en Chile es quedarse muy cortos en en realismo y en responsabilidad".

"Obligar a salir a cientos de miles de personas a través de un paso fronterizo, físicamente es un cuello de botella gigantesco. Si la señal política es que se regularice, pero cumpliendo con ciertos requisitos, la pregunta es si eso se puede hacer dentro del país o si efectivamente tienen que salir", enfatizó el abogado.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados