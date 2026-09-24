Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, desechó en Cooperativa la propuesta del senador Manuel José Ossandón, quien aseguró haber convencido al Presidente Kast sobre una fórmula en que los migrantes "salen (del país) y vuelven (a entrar), pero con la visa".

"Vamos a hacer algo que parece ridículo pero va a ser importante, va a tomar una micro, va a pasar hacia Mendoza, pero antes de llegar a Argentina, da la vuelta el bus y va a entrar de nuevo a Chile. Así va a ser, esa gente va a entrar por la puerta y va a poder ser un aporte", propuso el parlamentario de Chile Vamos.

En conversación con Una Nueva Mañana, el experto sostuvo que el "pensar que solamente con expulsiones y salidas voluntarias vamos a resolver el problema de irregularidad que tenemos en Chile es quedarse muy cortos en en realismo y en responsabilidad".

"Obligar a salir a cientos de miles de personas a través de un paso fronterizo, físicamente es un cuello de botella gigantesco. Si la señal política es que se regularice, pero cumpliendo con ciertos requisitos, la pregunta es si eso se puede hacer dentro del país o si efectivamente tienen que salir", enfatizó el abogado.

LEER ARTICULO COMPLETO