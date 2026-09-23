Milagros Nores, codirectora de Investigación del Instituto Nacional de Investigación en Educación Temprana (Nieer) de la Universidad de Rutgers (EE.UU.), llamó en Cooperativa a que Chile invierta más en materia de intervención en la infancia ante la caída de la natalidad.

La experta, que se encuentra en el país y analiza la evidencia global sobre las ventajas intervención temprana, señaló que, "dada la la caída de natalidad, nuestros niños son más valiosos aún. Siempre fueron valiosos, pero tenemos cada vez menos".

Ante este escenario, "es muy importante que, en vez de recortar lo que estamos gastando en ellos, aprovechemos esos ahorros que nos está dando la baja de natalidad para invertir más y mejor en nuestros niños. Si tenemos una baja del 30%, eso lo podemos invertir en los espacios donde no tenemos cobertura o calidad suficiente para lograr esos retornos de largo plazo" que aportan las intervenciones tempranas en la infancia, defendió.

"Si lo pensamos como una inversión y estamos invirtiendo en los primeros años (de un niño), tendrán una mayor probabilidad de ser exitosos en su trayectoria escolar, con trayectorias laborales más efectivas y un menor uso de los sistemas de salud y de protección social. En definitiva, hay una menor probabilidad de encontrarse en actividades riesgosas adolescentes, y todos esos comportamientos que se reducen terminan impactando a la sociedad", sostuvo Nores.

"Todos esos gastos se convierten en un beneficio para el país y, además, hay mayor productividad, ganan salarios más altos, contribuyen más en impuestos... todo eso es productividad y retorno para el país. Todo lo que se pierde al no invertir en primera infancia de alta calidad es entre ocho y 19 veces el costo de hacerlo", dijo la investigadora argentina.

"Es aún más crítico proteger el presupuesto (para la intervención temprana) y apoyar esa protección para redireccionarla de nuevo a gastar más por niño", cerró.

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